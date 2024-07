El cantante Alex Hoyer hizo frente a los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, luego de que la semana pasada su novia Danna protagonizara un apasionado beso en la boca con una de sus bailarinas durante su participación en los MTV Miaw 2024.

A pesar de que no es la primera vez que la joven artista muestra públicamente su apoyo a la diversidad sexual, en esta ocasión Alex salió a defender la acción de la intérprete de ‘Mala fama’ y negó que, contrario a lo que se pudiera pensar, sienta celos por lo que sucede en los shows de la también actriz.

Alex Hoyer no siente celos de los besos que Danna se da con sus bailarinas

“Sí saben que el artista, es artista… y es parte del arte, Danna es una artista en toda la extensión de la palabra y ella se divierte mucho en el escenario, y creo que el amor, la igualdad en el amor para todos es algo que va muy, que está muy arraigado a su mensaje, y al final ella en el escenario es libre de hacer lo que ella quiera y si ella siente que en ese momento es darse un beso con su bailarina para expresar lo que ella está sintiendo, adelante”, manifestó.

Danna Paola y Alex Hoyer (Instagram/Danna Paola)

No obstante, al ser interrogado sobre sí él sería capaz de hacer lo mismo durante sus presentaciones, Hoyer respondió: “Somos muy… somos artistas… ¿un beso de tres?, pues no estaría mal… creo que depende de cada quien, el escenario es un espacio donde el artista es libre, es ese espacio donde por fin puedes llegar a soltarte y ser quién eres”.

Por último, el cantante aseguró que no es un hombre que duda de sus parejas, aunque no niega que de vez en cuando sí siente inseguridad y miedo de perder a Danna . “No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente celos, y obviamente lo normal, claro que hay que ser celoso con la pareja, a lo sano”, recalcó.

Danna se besa con su bailarina durante su presentación

El pasado 12 de julio se celebró una edición más de los MTV Miaw en donde varios artistas y muchos creadores de contenido se dieron cita para desfilar en el reconocido evento. Lleno de impresionantes números musicales, hubo uno que se robó todas las miradas de los asistentes.

Danna (Instagram/Danna)

Ese fue el que presentó la cantante mexicana Danna , quien se subió al escenario junto con sus bailarines y protagonizó un gran beso con una de sus bailarinas.

Como era de esperarse, este beso no tardó en viralizarse y rápidamente se comenzó a reproducirse en las diferentes redes sociales en donde dividió opiniones entre los cibernautas quienes estuvieron a favor y otros en contra.