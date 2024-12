Alejandro Fernández le responde a quienes aseguran que es gay: “Curadísimo de espanto”

Aunque dichos rumores sobre ser homosexual o bisexual han sido de dominio público incluso mucho antes de que El Charro de Huentitán falleciera, para El Potrillo no hay ‘chisme’ que lo espante, pues sabe bien quién es y no le importa lo que digan los demás.

Así lo dejó saber luego de que un reportero le preguntara de forma abierta sobre el tema e incluso sobre la posibilidad de sostener un romance con otro hombre pese a que actualmente tiene una relación sentimental con Karla Laveaga.

“¡Ay cabr*n! Nunca había escuchado eso, pues que tengan ganas de darse conmigo es muy diferente”, expresó Alejandro Fernández al cómo lidia con los rumores que ponen en duda su orientación y qué mensaje le daría a quienes comparten este tipo de fake news en redes sociales.

“Yo soy muy derecho y curadísimo de espanto de todo lo que se diga o se haya dicho de mí”, finalizó el famoso hijo menor de Vicente Fernández siendo la primera vez que habla de forma abierta sobre el tema que durante años se ha mantenido como uno de los principales señalamientos negativos en su contra pese a que la orientación sexual de una personal no debería ser motivo de discriminación.

Alejandro Fernández dejó claro que no le afectan estas especulaciones y que está enfocado en disfrutar de su carrera como famoso cantante de regional mexicano, su familia, sus nietos y su relación con Karla Laveaga, quien es su más reciente pareja y con quien se la ha visto desde hace un largo tiempo.

Según la bioserie no autorizada, Vicente Fernández reprobaba la forma de vestir de Alejandro Fernández

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández para Televisa Univision, en su segunda temporada, dio de qué hablar y generó grandes controversias en la dinastía del Charro de Huentitán y todos aquellos personajes que ha abordado de una manera aparentemente libre, pero que según los televidentes solo son un gancho para subir el rating, sin importar el renombre de sus estrellas en dicho momento.

En junio del año 2022, Emilio Osorio hijo de Juan Osorio, quien fue la versión juvenil de Alejandro Fernández, mostró de forma aparente cómo era la relación del Potrillo con Chente.

“Mírate los trapos, no me gusta que andes así!”, le grita Vicente Fernández su hijo Alejandro, quien se defiende: “Se llama metrosexual… y es la moda”, fue parte de la escena entre Pablo Montero y Emilio Marcos donde se insinúa que al intérprete de grandes clásicos musicales como Un millón de primaveras, Acá entre nos y Estos celos no le gustaba la actitud y vestimenta de su hijo menor por ser considerada como femenina y amanerada.