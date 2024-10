Alejandro Fernández lanza el primer sencillo de su nuevo proyecto musical, un homenaje a su padre Vicente Fernández

“No Me Sé Rajar” producida por Edén Muñoz, hace una versión que es tan entrañable y poderosa como la original, pero con el añadido amor y nostalgia de la voz de un hijo a su padre, un puente perfecto entre tradición amor y talento.

Disponible este jueves a las 8pm ET/ 5pm PT en todas las plataformas .



DE REY A REY FECHAS:



Oct 25- CDMX/ Plaza de Toros La México SOLD OUT

Oct 26- CDMX/ Plaza de Toros La México SOLD OUT

Nov 2- Monterrey/ Plaza de Toros Monumental

Nov 9- Aguascalientes/ Plaza de Toros Monumental

Feb 14- Mérida/ Foro GNP

Marzo 15- Acapulco / Arena GNP Seguros

Marzo 22- Torreón/ Coliseo Centenario

Mayo 10: Seattle, WA/ WAMU Theater @Lumen Field

Mayo 11: Portland, OR/ Alaska Airlines’ Theater of the Clouds

Mayo 17: San Jose, CA/ SAP Center

Mayo 21: Highland, CA/ Yaamava Casino

Mayo 23: Salt Lake City, UT/ Maverick Center

Mayo 24: Denver, CO/ Bellco Theater

Mayo 30: Houston, TX/ Toyota Center

Mayo 31: San Antonio, TX/ Frost Bank Center

Junio 01: Austin, TX/ HEB Center at Cedar Park

Junio 06: Chicago, IL/ United Center

Junio 08: Toronto, ON/ Coca-Cola Coliseum

Junio 13: Reading, PA/ Santander Arena

Junio 14: Brooklyn, NY/ Barclays Center

Junio 15: Fairfax, VA/ EagleBank Arena

Junio 19: Atlanta, GA/ Gas South Arena

Junio 21: Miami, FL/ Kaseya Center

Junio 22: Estero, FL/ Hertz Arena

Sep 05: Hidalgo, TX/ Payne Arena

Sep 06: Fort Worth, TX/ Dickies Arena

Sep 07: El Paso, TX/ UTEP Don Haskins Center

Sep 12: Phoenix, AZ/ Arizona Financial Theatre

Sep 13: Las Vegas, NV/ MGM Grand Garden Arena

Sep 15: Las Vegas, NV/ MGM Grand Garden Arena

Sep 19: Sacramento, CA/ Golden 1 Center

Sep 20: Los Angeles, CA/ The Kia Forum

Sep 21: San Diego, CA/ Viejas Arena