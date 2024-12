Alejandra Guzmán revela qué pasará con la casa de Silvia Pinal

La cantante aseguró que su mamá le heredó la propiedad ubicada en el Pedregal.

A pocos días del sensible fallecimiento de Silvia Pinal , Alejandra Guzmán ofreció su primera entrevista donde por primera vez habló de la herencia de su mamá y del destino de la icónica casa del Pedregal en la que vivió la primera actriz hasta el día de su muerte.

A pesar de que todavía no se ha leído el testamento de la última Diva del cine mexicano, la cantante confesó que tienen entendido que esa propiedad se la heredó a ella, información que se confirmará cuando se conozca la última voluntad de la actriz.

Alejandra Guzmán aclara qué pasará con la casa de Silvia Pinal en el Pedregal

Aunque para Alejandra Guzmán los bienes materiales no tienen mucha importancia, reconoció que se siente muy halagada de tener obsequios que su mamá le hizo en vida, como una propiedad en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

«Fíjate que yo le presté una vez dinero para comprar su teatro Silvia Pinal y ella me pagó con un departamento que tengo por ahí en Bucareli», contó en esta entrevista que le concedió al conductor Alan Tacher para el programa Despierta América de la cadena Univisión.

Fue entonces que la cantante habló de la famosa casa del Pedregal donde Silvia Pinal vivió sus últimos años de vida y creó sus más grandes recuerdos familiares.

«No sé, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces no sé», dijo sobre la propiedad construida en 1955 por el reconocido arquitecto Manuel Rosen y donde se encuentra la famosa pintura que el pintor Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal.

¿Cuándo se leerá el testamento de Silvia Pinal?

Debido a que todavía no hay fecha exacta para que los herederos den lectura al testamento de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán dejó en claro que ese tema no es una prioridad para la familia.

«Realmente es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento», aseguró. Además, recalcó que a diferencia de otras famosas dinastías, cree que no habrá ningún problema en la repartición de los bienes.

La rockera dio a conocer que su mamá fue muy precavida a la hora de organizar la repartición de sus bienes: «Mi mamá tuvo y tiene muchísimas cosas, pero todo lo dejó súper organizado, no se le va una», reconoció.

Aunque dejó claro que no le importan las cosas materiales, la cantante se sintió muy honrada de conservar cosas que son de su mamá, que conservará con mucho cariño: «Todo lo que ella me dejó, qué padre que me lo haya dejado, aunque yo no soy tan materialista, no me importa lo material», puntualizó la cantante quien se dijo muy en paz con la despedida que tuvo con su mamá.