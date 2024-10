Alan Wittels presenta ‘Me Siento Bien’: el arte de sanar el corazón

“Este nuevo disco es sumamente significativo para mí”, señala Alan Wittels, compositor, productor y cantante nacido en Caracas, Venezuela, respecto a ‘Me Siento Bien’, su más reciente LP. Y continúa: “mientras lo iba construyendo, me estaba convirtiendo en una nueva persona, en lo que soy ahora. En el pasado estuve en lugares de poco valor, donde no me sentía al 100%: por mucho tiempo permití que me trataran mal y dejé de quererme. Pero estas canciones me mostraron que la vida es un proceso constante para ser la mejor versión de uno mismo”.

Y es que el compositor, productor, cantante y referente de la música urbana alternativa a lo largo del continente, no sólo celebra el estreno de este álbum, sino que lo hace como una persona completamente diferente: “ahora estoy en un sitio completamente distinto de manera espiritual, mental y personal: en cada melodía logré retratar mis aprendizajes sobre el autocuidado, el bienestar y la paz mental”.

Dicha filosofía ya la hemos podido escuchar en sencillos como “Paz Mental”, “Vinitos”, “Desconocidos” y “Linda”, a los cuales hoy se suma un nuevo promocional llamado “Zoom”, donde un beat acompasado en la tradición del reggaetón sirve como marco perfecto para gozar de una composición que contagia una sutil sensualidad, invitándonos a mover el cuerpo de manera delicada, pero siempre apasionada.

“Zoom” cuenta con un video oficial, donde Alan nos regala una interpretación de antología, pues en cada verso es capaz de reflejar la inocencia y tranquilidad que viven en el corazón de ‘Me Siento Bien’.