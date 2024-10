Durante la presentación de la serie ‘Y llegaron de noche’, Aislinn Derbez se reencontró con los medios de comunicación, ocasión en la que respondió preguntas sobre su familia y su vida personal.

Aislinn Derbez confiesa que se siente lista para tener un nuevo romance

La actriz y modelo decidió terminar con las especulaciones sobre su vida sentimental y negó tajantemente que esté iniciando un nuevo romance, e inclusive aprovechó el momento para confesar que se encuentra abierta a esta posibilidad.

“No hay galán, pero me siento muy feliz. Fíjate que estos últimos años que he estado soltera, son los mejores años de mi vida. Los primeros dos años han sido por elección, ahorita es la primera vez que te diría: ‘¡órale!, ya me siento un poquito abierta, pero en cero prisas’”, declaró la integrante de la familia Derbez.

Aislinn Derbez (Getty Images)

Y hablando de parejas, Aislinn explicó cómo es la relación que mantiene su hija, Kailani, con Lorena González, la nueva pareja sentimental de su padre, el actor Mauricio Ochmann. “Se lleva increíble. Sí, es que mi hija la verdad tiene un corazón tan grande, se lleva bien con todo el mundo”, aseguró al respecto.

Por otra parte, la también emprendedora no dudó en confesar que en su momento recurrió a los arreglitos estéticos, aunque después se arrepintió por una importante razón.

Aislinn Derbez se arrepiente de haberse puesto bótox

“Si me puse una vez un poco de bótox hace como dos años y me traumé, porque hice una serie justo después y no podía gesticular bien. Y soy actriz, entonces dije, ‘no manches, las actrices no podemos usar esto porque se siente horrible’”, contó Aislinn.

“No me gustó nada el resultado (…) me puse un poquito como a la frente y no podía hacer así, no podía gesticular y yo así de ¡no!, o sea, quiero mi cara, quiero mis gestos, entonces me traumé un poquito”, agregó.

Finalmente, la hija de Eugenio destacó que esta experiencia la ha hecho recurrir a otras alternativas para verse radiante.

“Mira, se va a oír muy ma**n lo que voy a decir, pero me gusta tanto mi cara, como está, así al natural, que me da pánico que me cambie algo una cirugía. Más bien acudo como a cosas que no sean como, sí, o sea, que no sean tan invasivas. Me cuido mucho la piel”, aseveró.