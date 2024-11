Afirman que famosos pagan a víctimas de ‘Diddy’ por silencio

El cantante Ray J aseguró que varias celebridades de alto perfil se han acercado a él preocupadas por su asociación con Sean «Diddy» Combs, temiendo las repercusiones de sus posibles vínculos con el magnate de la música.

En su aparición en el documental The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs, Ray J afirmó que estas figuras de la industria están recurriendo a las presuntas víctimas de «Diddy», ofreciéndoles grandes sumas de dinero para que guarden silencio sobre sus experiencias. «La gente atrapa y mata todo el día. Alguien tiene la verdad, alguien te paga para que la mantengas en silencio y, con suerte, ese dinero te asegura la felicidad mientras ves que la mentira sigue triunfando», dijo.El intérprete de «One Wish» relató que las celebridades se le acercan con la esperanza de que él sea el conducto para manejar los secretos que han estado guardando y que, a cambio de dinero, esperan evitar que salgan a la luz.

Ray J, de 43 años, confesó que algunas de estas personas le revelaron detalles personales sobre su vinculación con Combs, aunque no profundizó en las circunstancias exactas de estas confesiones.

Información de Agencia Reforma