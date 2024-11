Adele revela que quiere tener un hijo con su prometido Rich Paul

Adele está planeando tener otro bebé. La cantante de Skyfall concluirá este mes su ciclo de conciertos Weekends with Adele en el Colosseum del Caesars Palace, después de dos años, y ha insistido en que no tiene planos de subir a un escenario en un futuro próximo porque quiere pasar más tiempo con su prometido Rich Paul, su hijo Angelo, de 12 años, que tiene con su ex marido Simon Konecki, y «otro niño».

Según la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday, este fin de semana dijo a sus fans: «En dos semanas me retiro. Este es el final. El fin de semana antes de Acción de Gracias será el concierto número 100. Y será el último. No tengo planes de estar en el escenario indefinidamente, la verdad Pero quiero tener un montón de tiempo libre para amar a mi hijo, amar a mi hombre, amar a otro niño.

Adele quiere volver a convertirse en mamá

Adele contó a su público lo mucho que le gusta ser «madre de un futbolista», pero Angelo juega fútbol americano y ella no tiene ni idea de las reglas.

Dijo: «No tengo ni p*** idea de lo que es eso. Voy a todos los partidos. Nunca me perdería un partido. Llegué hasta el final de la temporada. Obviamente, sé lo que pasa con el futbol, ​​como el futbol».

En septiembre se dijo que Adele rechazó 200 millones de dólares por dar más conciertos, incluidas fechas en estadios de Europa, Asia y Sudamérica y una lucrativa residencia en un casino de Macao (China).

Una fuente declaró a Alison Boshoff, del Daily Mail: «Ha tenido muchas ofertas, pero las ha rechazado todas porque quiere estar en casa con su hijo. El acuerdo chino ponía millones de dólares sobre la mesa, pero al final ella no quiso hacerlo. Puso a su hijo ya su novio -ya ella misma- primero».

Adele presume su anillo de compromiso

Adele mostró su enorme anillo de compromiso después de confirmar que Rich Paul le pidió su mano en matrimonio.

La cantante fue vista levantando ese dedo mientras cantaba su canción de 2021 I Drink Wine» durante su residencia en Las Vegas en el Caesar’s Palace durante el fin de semana. “En estos tiempos locos espero encontrar / algo a lo que pueda aferrarme”, cantó mientras mostraba con orgullo su roca, mientras la audiencia aplaudía.

En agosto, Adele anunció que ella y Paul, de 43, estaban comprometidos después de tres años de noviazgo. La artista británica anunció la noticia en su concierto en Alemania después de que un miembro de la audiencia le preguntara si se casaría con él.

«No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar así que no puedo», dijo en ese momento.