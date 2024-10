Las cantantes no pudieron contener la emoción, se abrazaron y rompieron a llorar durante uno de los conciertos que la británica ofreció en Las Vegas.

Adele y Céline Dion protagonizaron una de las escenas más conmovedoras de los últimos tiempos.

En medio de uno de sus shows en el teatro Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, la cantante de Someone Like You se percató que la legendaria artista canadiense estaba sentada en uno de los palcos del lugar y no pudo contener las lágrimas cuando se acercó para saludarla.

Adele llora al ver a Céline Dion como público en su concierto

Mientras cantaba su tema Easy On Me, Adele se emocionó visiblemente al ver a su colega entre el público, a quien se acercó para abrazarla, mientras los espectadores gritaban emocionados.

Adele. (Gareth Cattermole)

Adele le dijo al público que la diva canadiense era una de sus personas favoritas del mundo y les pidió que le ayudarán a concluir la canción que estaba interpretando.

“Es una de mis personas favoritas del mundo”, aseguró la cantante quien le pidió a su público un gran aplauso para Céline Dion, quien asistió al show acompañada por sus hijos de 14 años, Nelson y Eddy Angéli, para luego ponerse de pie para agradecer el gesto de cariño

Esta no es la primera vez que Adele y Céline Dion se encuentran en un concierto. En ese mismo escenario pero una noche de 2008 durante un show de la canadiense, las artistas se vieron por primera vez. “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos. ¡La amo tanto!”, dijo la intérprete de My heart will go on después de aquel encuentro.

Adele dedica emotivo mensaje a Celine Dion tras su encuentro en Las Vegas

Tras el emotivo encuentro que sostuvieron Adele y Céline Dion durante uno de los conciertos que la cantante británica ofreció en Las Vegas, la intérprete de Set fire to the rain publicó un mensaje de homenaje a la diva canadiense.

“He estado actuando en el teatro de Céline Dion en el Colosseum durante casi dos años. ¡Faltan solo cuatro semanas! Fue el único lugar en el que quería actuar en Las Vegas porque fue construido para ella. Tengo una foto suya justo al lado del escenario, la toco cada noche antes de salir”, escribió.

Celine Dion (Getty Images)

Además, expresó en su mensaje lo que significó para ella el apoyo de Dion en una noche tan especial. “Ella vino al espectáculo este fin de semana y fue una sorpresa, ¡y fue un MOMENTO! @celinedion, te quiero mucho, mucho. Las palabras nunca podrán resumir lo que significas para mí, o lo que significa que vinieras a mi show, ni cómo se sintió verte de nuevo en tu palacio junto a tu hermosa familia”, continuó.

“Me ha encantado estar allí, ha sido un gran honor y la noche del sábado será algo que recordaré por siempre y para siempre. Fue un momento muy especial para mí estar allí con ustedes. Muchas gracias”, concluyó.