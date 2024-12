Abrirá Mariah Carey partido navideño de NFL en Netflix

Mariah Carey reafirmará su título como la «Reina de la Navidad» al protagonizar el NFL Christmas Gameday, de Netflix, el próximo 25 de diciembre.

Carey, de 55 años, ofrecerá una interpretación grabada de su icónico «All I Want for Christmas Is You», tema que ha batido récords y que, sin duda, hará vibrar a todos los espectadores justo antes de los dos partidos de fútbol programados para esa jornada especial de Navidad.

“Esta Navidad, todos cumpliremos nuestros deseos», dijo Carey sobre el concierto. «La NFL se transmitirá en vivo en Netflix y yo también estaré allí».El NFL Christmas Gameday arrancará con un enfrentamiento entre los campeones del Super Bowl, Kansas City Chiefs, y Pittsburgh Steelers a las 12:00 horas, seguido de un segundo partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans a las 15:30 horas.

Carey no estará sola en este evento, ya que Beyoncé se presentará durante el medio tiempo del juego Ravens-Texans, lo que sin duda elevará aún más el espectáculo.

