Disponible banda sonora original de la muy esperada secuela de Gladiador 

Decca Records US comparte la banda sonora original de la muy esperada secuela de Gladiador de Ridley Scott. Gladiator II: Music From The Motion Picture del compositor Harry Gregson-Williams presenta una banda sonora orquestal épica, compuesta por más de 100 músicos y cantantes de todo el mundo, y meticulosamente elaborada para acompañar el éxito de taquilla de la nueva protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, con Connie Nielsen y Denzel Washington. La banda sonora también incluye la exitosa canción atemporal «Now We Are Free«, compuesta por Hans Zimmer para la película original de Gladiador hace casi 25 años y con la participación de la cantante Lisa Gerrard.

Sobre la banda sonora de Gladiador II, Harry Gregson-Williams comenta: “Mi enfoque para la banda sonora de Gladiador II fue crear música que encarnara la esencia espiritual de la película original y, al mismo tiempo, creara un sonido fresco para Lucius y los demás personajes principales que conocemos (como Acacio -fuerte y audaz- y Macrino, – intrigante y calculador). Temáticamente, Lucius necesitaba una melodía muy versátil: es el centro de la película, y su amor, liderazgo, rabia y necesidad de venganza tenían que reflejarse en su música. Más allá de la gran orquesta y los coros que exigía esta historia épica, sentí la necesidad de emplear una instrumentación única para ayudar a dar forma a la narración. Ya fueran las cuerdas deslizantes e incómodas de un violín barítono o un violonchelo eléctrico para representar las intrigas y conspiraciones de Macrino, o los cornos primitivos que nos ayudaron a remontarnos a la Antigua Roma, la instrumentación especial ayudó a dar una sensación de singularidad a estos personajes y lugares. Desde las voces especialmente grabadas que representan a los luchadores númidas hasta las voces esotéricas y de otro mundo de Lisa Gerrard, todos estos sonidos y colores únicos y diferentes fueron necesarios para contar la historia de Lucius”.

Paramount Pictures ha compartido un video especial titulado ‘Scoring An Epic’ en el que Gregson-Williams, el director Ridley Scott y el compositor original deGladiador, Hans Zimmer, aportan sus puntos de vista. El video ofrece una mirada tras bambalinas a la creación de la banda sonora de Gladiador II, incluida la sesión de grabación en los legendarios estudios Abbey Road de Londres, al tiempo que reflexiona sobre la icónica banda sonora del año 2000. Gregson-Williams y Zimmer son amigos desde hace mucho tiempo y han tenido una relación de colaboración que se remonta a los años 90, lo que hace que Gregson-Williams sea una elección natural para componer la banda sonora de la nueva película. Para crear el mundo sonoro de Gladiador II, Gregson-Williams adoptó un enfoque verdaderamente internacional, trabajando con músicos de todo el mundo para dar vida a su extraordinaria partitura. Tras componer inicialmente los temas musicales principales en su estudio de Los Ángeles, el compositor viajó después al norte de España para grabar algunos instrumentos históricos inusuales (como el carnyx y el corno ibérico) con el intérprete Abraham Cupeiro, para dar vida al sonido de la antigua Roma. En otras partes de Europa grabó a solistas como los cantantes Lisa Gerrard, Grace Davidson, Lior Attar, Antonio Lizana, Ejigayehu «Gigi» Shibabaw y Ayo Adeyemi, así como a los instrumentistas Richard Harvey (Ney y flautas antiguas), Hugh Marsh (violín eléctrico), Martin Tillman (cello eléctrico), Hamid Saeidi (Kantele/Santur) y Loga Ramin Torkian (GuitarViol).

Gregson-Williams regresó a su natal Reino Unido para grabar la partitura principal con una enorme orquesta, el l coro independiente británico The Bach Choir y el internacionalmente conocido Viol Consort Fretwork en los estudios Abbey Road, donde ya había grabado muchas bandas sonoras (entre ellas las de Misión Rescate, Shrek y Las crónicas de Narnia). Durante la sesión, dirigida por Gregson-Williams, Hans Zimmer apareció a través de un enlace de vídeo

La banda sonora original de Gladiador, compuesta por Zimmer hace ya casi 25 años, sigue siendo una de las más queridas y perdurables. La canción principal, «Now We Are Free», reaparece en la nueva película y en la banda sonora, lo que crea la conexión ideal entre ambos mundos musicales.

Harry Gregson-Williams aporta su voz compositiva única a Gladiador II, abarcando los momentos épicos en pantalla con fuerzas musicales monumentales, al mismo tiempo que acompaña los momentos íntimos con hermosas armonías: esta es una banda sonora que ofrece una contrapartida conmovedora a la nueva y notable película de Ridley Scott. Gladiador II marca la séptima colaboración entre Gregson-Williams y Ridley Scott, ya que Gregson-Williams escribió bandas sonoras originales para Misión Rescate, Cruzada, El último duelo y La Casa Gucci y temas para Prometeo y Exodo: Dioses y Reyes. Harry Gregson-Williams estuvo entre los asistentes al estreno mundial deGladiador II en la Royal Film Performance™ en Londres. Para el lanzamiento australiano de la película, una orquesta de 40 músicos estuvo en la alfombra roja en Sídney interpretando música de la banda sonora.