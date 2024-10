10 puntos para entender el affaire del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey

Más de 30 años han pasado desde el inicio de la polémica relación entre el monarca y la ex vedette, historia que ha incluido una serie de chantajes, infidelidades y controversias.

La existencia de las fotos comprometedoras del rey Juan Carlos I junto a la vedette española Bárbara Rey (reveladas hace unas semanas) era un “secreto a voces” dentro y fuera de la Casa Real española. Estas imágenes, que evidencian las infidelidades del esposo de la reina Sofía y el padre de Felipe VI en los años 90 y respaldan la relación que la ex vedette ha insinuado en diversas ocasiones, sin mencionar explícitamente al emérito, no habían sido divulgadas hasta este 2024.

Pocos episodios han generado tanto misterio y especulación en la historia reciente de la monarquía española como las infidelidades del rey Juan Carlos I y el uso presunto de fondos públicos para complacer o silenciar a sus amantes.

Entre los nombres más destacados se encuentran la interiorista mallorquina Marta Gayá, a quien el rey llegó a llamar públicamente «my girl» y la empresaria Corinna Larsen.

Sin embargo, el nombre que ha regresado de forma inesperada (y polémica) a la esfera pública es el de Bárbara Rey. ¿La razón? Una traición por parte de su hijo.

Bárbara Rey en su casa en1974. (Gianni Ferrari/Getty Images)

1977: El inicio de un amor prohibido

Fue a finales de los años 70 cuando comenzó la relación de Juan Carlos de Borbón y Bárbara Rey. «Fue en 1977. Nunca he hablado de esto, pero él me localizó y me llamó. Estaba trabajando y, cuando llegué a casa, mi amiga y secretaria me lo comentó; no lo podía creer, pensé que era una broma», reveló la artista en una entrevista con el presentador español Risto Mejide.

Al confirmar que no era una broma, Bárbara y el rey iniciaron una relación telefónica.

Bárbara Rey en Madrid, España (Gianni Ferrari/Getty Images)

Las llamadas del monarca a la casa de la vedette eran frecuentes, incluso utilizó el pseudónimo de ‘Juan Sumer’, un nombre que hacía alusión a las iniciales del rey.

Cabe recalcar que, durante ese tiempo, Juan Carlos estaba ya tenía 15 años de casado con Sofía de Grecia y tenían tres hijos en comun: Felipe, Cristina, y Grecia, lo que hizo que cualquier implicación de infidelidad fuera particularmente escandalosa ante la opinión pública.

Spanish Royal Juan Carlos, Prince of Asturias, his daughter Infanta Dona Elena of Spain, her mother, Greek-born Spanish Royal Princess Sophia of Spain who holds her daughter Infanta Dona Cristina of Spain, celebrate the first birthday of Cristina in Madrid, Spain, 15th June 1966. (Photo by Keystone Paris/Keystone/Hulton Archive/Getty Images) (Keystone/Getty Images)

1978: Los sigilosos encuentros

Eneste año, los rumores sobre una supuesta relación entre el rey y Bárbara alcanzaron su punto máximo. Se dice que los encuentros entre ambos fueron discretos pero frecuentes, aunque, en ese entonces, no hubo evidencia concreta.

A pesar de que la relación entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey era conocida por algunos en los círculos de poder, se mantuvo en secreto para el público en general gracias a los complejos mecanismos de protección del Estado y al control mediático que Juan Carlos ejercía desde la Casa Real.

1980: El matrimonio con Ángel Cristo

Durante años, se comentaron versiones sobre encuentros furtivos en residencias apartadas, hoteles discretos e incluso en propiedades oficiales.

En enero del año pasado, Bárbara Rey afirmó en una entrevista con Vanity Fair que su relación con Juan Carlos se extendió hasta 1980, cuando se casó con Ángel Cristo, el padre de sus hijos. “En cuanto conocí a mi marido, ya no lo volví a ver”, señaló.

A pesar de que ambos decidieron tomar caminos diferentes, Juan Carlos no dudó en enviarle un regalo a la actriz al enterarse de que estaba embarazada de su primogénito: un chupón de plata para Ángel, un obsequio del que él mismo comentó en el programa español ‘¡De viernes!’.

1990: El retorno del sigiloso romance con Juan Carlos I

De acuerdo con declaraciones de Bárbara, ambos reavivaron su romance en 1990, después de haberse separado del padre de sus hijos. Así, continuaron su relación durante cuatro años más, hasta que el rey comenzó a salir con otra mujer. Fue en ese momento cuando la vedette empezó a lanzar pistas de la infidelidad del rey.

1994: El chantaje millonario

El primer presunto chantaje conocido se remonta a 1994. En el libro El jefe de los espías se relata que Juan Carlos contactó al teniente general Emilio Alonso Manglano, ex director del CESID, para informarle que le pedían 100 mil dólares a cambio de no hacer públicas las fotografías de un almuerzo con Bárbara, donde él había tenido gestos inapropiados.

“El militar se horrorizó. ‘¡Pero, señor, esto es un chantaje!’”, relató la periodista Pilar Eyre.

Juan Carlos I y Sofía de España (Fox Photos/Getty Images)

A pesar de ello, se reunió con varias personalidades, incluido Felipe González, y decidieron ofrecerle 25 millones de pesetas. Además, Bárbara pidió un programa de televisión, lo que también se le concedió.

Tres años después, ocurrió una segunda extorsión. Se llegó a un acuerdo con la vedette por un total de 600 millones de pesetas: una primera entrega de 100 millones, pagada por el centro nacional de inteligencia con fondos públicos, y diez cuotas de 50 millones de pesetas al año durante una década, según el libro de Juan Fernández Miranda y Javier Chicote.

2004: Corinna Larsen, el nuevo affaire de Juan Carlos I

Juan Carlos I y Corinna Larsen se conocieron en 2004 en Ciudad Real, en la finca La Garganta, propiedad del VII duque de Westminster. A partir de ese momento, Larsen comenzó a acompañar al padre de Felipe VI en todos sus viajes, tanto privados como oficiales.

En 2012, tuvo lugar el polémico viaje a Botsuana, donde el monarca, junto a Corinna, su hijo Alexander y su ex marido Adkins, fueron a cazar elefantes.

Este suceso avivó los rumores sobre su posible romance. Tras este viaje, la monarquía se vio envuelta en un escándalo que llevó a Juan Carlos a abdicar, lo que provocó que la estrecha relación entre Corinna y el rey se enfriara después de ocho intensos años.

2020: Corinna rompe el silencio sobre Juan Carlos I

En una entrevista concedida a la BBC, Corinna Larsen reveló los secretos de su relación con el esposo de la reina Sofía, justo después de que estallara el escándalo de la comisión de 100 millones, de los cuales 65 fueron para ella y su hijo.

El rey emérito Juan Carlos I y Corinna Larsen (Getty Images)

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas: “El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta diez veces al día. Inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa”.

Además, destapó sus planes de boda, en donde afirmó: “Yo estaba muy enamorada de él, pero anticipaba -soy estratega política- que iba a ser muy difícil. Pensé que podría desestabilizar la monarquía. Por eso nunca llegué a perseguir la idea de la boda. Solo lo tomé como una prueba de la seriedad de la relación, en lugar de como algo que realmente fuera a materializar”.

2023: Bárbara Rey se sincera sobre su relación con Juan Carlos I

María Margarita García García, conocida como Bárbara Rey, dio una entrevista a Vanity Fair en 2023, donde confiesó haber mantenido una relación con el Rey Juan Carlos I entre 1975 y 1980.

«La única persona que faltaba por decirlo soy yo», reconoce en la revista.

El amorío terminó cuando contrajo matrimonio con Ángel Cristo en 1980, pocos meses después de conocerse.

«Estando casada, me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso, ¿eh?… Pero personalmente no volví a verle», asegura.

Tras separarse de Cristo en 1990, la historia se reanudó, aunque concluyó definitivamente cuatro años más tarde, según ella, porque «Don Juan Carlos conoció a otra persona».

Bárbara afirma que, en un momento, él le tuvo mucho cariño. «Si me quiso o no… Yo creo que en una temporada grande, que sí. Pero claro, sabía que no podía aspirar a otra cosa».

Además, reconoció que le quiso: «Le he querido mucho. Lo que pasa es que teníamos un pacto desde el principio: él tenía su vida y yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa».

2024: Las comprometedoras fotos que dieron la vuelta al mundo

Han pasado más de 25 años desde que Ángel Cristo Jr., siendo solo un adolescente, capturó a su madre junto a Juan Carlos I en actitudes cariñosas.

Sin embargo, aquellas comprometedoras fotografías finalmente fueron publicadas a través de la revista holandesa Privé, el pasado 25 de septiembre.

Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, supuesta amante del rey Juan Carlos I de España (Instagram / Bárbara Rey)

Las fotos que fueron captadas el 22 de junio de 1994 y que la revista atribuye a Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara, muestran al entonces rey de España abrazando y besando a la vedette en la terraza de su casa, así como cocinando una paella.

El medio holandés acompañó las imágenes junto a las declaraciones del propio hijo de Bárbara Rey, quien había guardado una copia de este material durante todo este tiempo.

Estas imágenes han sido objeto de conversación durante los últimos 30 años, pero fue hasta el 2024 que salieron a la luz.

The Spanish actress Barbara Rey,1980, Madrid, Spain. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images). (Gianni Ferrari/Getty Images)

Según relató el autor del reportaje, Bárbara Rey le pidió a su hijo que tomara esas fotos porque las necesitaba como moneda de cambio, un intercambio que se enmarca en la historia reciente de España, ya que se trató de un chantaje al entonces jefe del Estado.

Asimismo, aquellas imágenes representarían la “venganza” de Ángel Cristo Jr. contra su madre, Bárbara, a quien amenazó durante años con hacer públicas las imágenes íntimas de su relación con el rey.

El titular de Privé afirma que Juan Carlos, el padre del rey Felipe VI, «fue extorsionado durante mucho tiempo» a cambio de que estas fotos no se difundieran.

«Con estas fotos, el rey Juan Carlos fue chantajeado por una de sus muchas amantes, la estrella de televisión Bárbara Rey», dice la revista.

Ante la polémica, Bárbara reaccionó con indignación y se comunicó con medios en España para anunciar que tomará acciones legales contra su hijo.

La actriz también afirmó que no fue él quien tomó las fotografías y lo acusó de haberle robado dicho material.

“Estoy mal, llevo mucho tiempo mal y ahora, peor. Esto es un no parar, es demasiado fuerte. Publicando esto, como lo ha hecho, queda claro cómo es este chico. Nunca pensé que pudiera llegar a este extremo tan exagerado».

Bárbara afirmó que su hijo le robó «una serie de materiales que eran privados, tanto de mi trabajo como personales».

En 2023, Ángel Cristo Jr. reveló en una entrevista que su infancia “fue una verdadera pesadilla”, ya que señaló que su madre sostuvo una relación con el rey entre 1975 y 1980, una historia que fue confirmada por varios periodistas y biógrafos de Juan Carlos.

«Mi madre chantajeó al rey de España», dijo.

Afirmó que el dinero en efectivo que la artista poseía «provenían de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey».

Se filtran audios sobre el affaire entre Juan Carlos I y Bárbara Rey

El lunes 6 de octubre, el medio OK Diario reveló más audios de conversaciones entre el ex monarca y Bárbara Rey, donde discuten su relación con la reina Sofía.

En estas grabaciones, que datan de 1997, Juan Carlos I habla sin tapujos sobre su matrimonio, mencionando que llevaban «15 días» sin compartir cenas ni almuerzos, y destaca la falta de comunicación entre ellos.

Juan Carlos I discutía abiertamente su relación con la reina Sofía con la ex vedette Bárbara Rey (Shutterstock)

«Se encierra en su cuarto. No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo».

El ex monarca también expresó que, a pesar de la distancia emocional, valoraba que Sofía cumplía su papel de reina a la perfección.

«Para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro».

Durante la conversación, el monarca compartió que Sofía solía molestarse por gestos pequeños, como que él le cogiera la mano en público, aunque con el tiempo eso había dejado de importarle: «Ahora ya no se molesta. Se molestaba por cualquier cosa».

Además, reveló que vivía separado de ella dentro de la Zarzuela, en una parte de la casa cerca de la piscina, lo que evidenciaba la falta de una vida familiar cercana.

La reina Sofía comenzó a hacer vida aparte de Juan Carlos I cuando éste tenía una relación con Bárbara Rey (Getty Images)

Por otro lado, el mismo medio señaló que, en aquellos audios, Bárbara Rey estuvo chantajeando al rey emérito durante varios años, amenazando con hacer público su romance.

“He sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme”, afirmó.

Incluso, la ex vedette acuso a la reina Sofía de haberla vetado de algunos eventos con el fin de que no pudiera destacar en su carrera como artista.

“He ido dos o cuatro veces cuando he podido, o cuando he querido, a algún acto del rey porque sabía que no tenía más remedio. Pero, por lo demás, me han tenido siempre, continuamente, controlada por todos los costados”.

Este material, según informa el medio, habría sido entregado a Ricardo Martí Fluxá, quien fue secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno del popular José María Aznar entre 1996 y 2000.

Bárbara Rey se disculpa con la reina Sofía tras la publicación de audios

En aquellas conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara, el emérito y la ex vedette hablaban sin reparos sobre la reina Sofía, describiéndola como “cuadrada y muy recta” y asegurando que “ya no existía una vida familiar entre ellos”.

Bárbara Rey también hizo comentarios desafortunados hacia la monarca, expresando que la odiaba, lo que la llevó a pedir disculpas a Sofía tras la publicación de estos audios.

Después de todo lo publicado, la periodista Beatriz Cortázar reveló que, tras una conversación privada con la ex vedette, esta reveló que se siente muy apesadumbrada y avergonzada.

Juan Carlos y la reina Sofía (Mark Wilson/Getty Images)

“No se encuentra bien. Le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte y no por don Juan Carlos, sino por la reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse. Se ha quedado muy mal”.

Además, la periodista reveló que la ex vedette dijo que toda la polémica había sido “innecesaria”, pues hicieron “un daño tremendo a la reina y lo lamento mucho”.

Bárbara Rey no quería que la emérita se viera de nuevo salpicada por los escarceos de su esposo.