Especialistas esperan crecimiento de 1.25% del PIB de México en el 2026

La expectativa de crecimiento que tiene la media de especialistas del sector privado para el Producto Interno Bruto (PIB) de México para el 2026, es de 1.25%, según los resultados de la Encuesta aplicada por el Banco de México (Banxico).

Esta previsión incorpora un ajuste sobre el pronóstico para el PIB que tenían el 15 de diciembre, cuando proyectaron que la actividad económica podría alcanzar un avance de 1.21 por ciento. Esta nueva previsión resulta inferior al 1.31% que proyectaron en noviembre y se aleja del máximo esperado por ellos mismos en enero del año pasado, cuando estimaron que sería posible conseguir un incremento de 1.75% en el PIB del 2026.

Esta nueva expectativa media de los especialistas del sector privado sobre el crecimiento esperado para la economía queda debajo de la que actualizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está en 1.5% y también está debajo del rango estimado por la Secretaría de Hacienda, que está entre 1.8% y 2.8%, supuesto en el que se fundamenta el Paquete Económico para 2026.

Tal como lo explicó el Banxico en su Programa Monetario 2026, esta debilidad económica y las persistentes condiciones de holgura en la brecha del producto, pueden ser un factor que contribuirá a que la inflación de los servicios retome su descenso gradual, por lo que en el instituto central no prevén presiones sobre la inflación por el lado de la demanda agregada.

No obstante a la previsión del Banxico, los resultados de la encuesta muestran que los especialistas del sector privado esperan que la inflación registrará una variación de 3.95% al cierre del año.

Esto significa que los especialistas del sector privado no esperan que se alcance la previsión que tiene el Banco de México que la inflación llegue al objetivo puntual de 3% en el tercer trimestre del año. Y anticipan que el 2026 será el séptimo año consecutivo que la inflación estará fuera del objetivo puntual.

Según los resultados de la encuesta, la Junta de Gobierno del Banco de México continuará con el ciclo de recortes en la tasa que inició en marzo del 2024 y la dejará en 6.49 por ciento.

No es momento para invertir

Según las respuestas de la encuesta, el 72% de los 41 entrevistadosconsidera que actualmente la economía no está mejor que hace un año; y el 20% anticipa que empeorará el clima de los negocios.

Adicionalmente muestran que el 48% de los encuestados advierten que la coyuntura actual es un mal momento para invertir y solo 3% dice que sí es un buen momento.

En otro apartado de la encuesta, sobre los principales obstáculos para hacer negocios en México, la mayor proporción se la lleva la falta del Estado de derecho con el 25% de las respuestas.

En segundo lugar, por el mayor número de menciones, está el crimen, con el 24% de las respuestas y el tercero, la corrupción con el 18% de las respuestas; una proporción que viene en aumento desde el 15% captado en enero del año pasado.