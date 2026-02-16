España se compromete a enviar alimentos y medicinas a Cuba

Madrid. El gobierno español, a través del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se comprometió a enviar ayuda humanitaria a Cuba “tras el endurecimiento del embargo” emprendido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El apoyo de España se hará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en el marco del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “alimentación y productos sanitarios de primera necesidad”.

El compromiso del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se realizó en el marco de una reunión a puerta cerrada entre los ministros de Exteriores de ambos países, por parte de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y de España, de José Manuel Albares.

Tras la reunión se emitió un breve comunicado en el que se confirmó el envío de “ayuda humanitaria” y se informó que también se habían abordado cuestiones relativas a la Cumbre Iberoamericana de este año, que se llevará a cabo en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre, una fecha señalada por el gobierno español para intensificar sus relaciones diplomáticas con América Latina, más aún con la situación de inestabilidad actual derivada de las políticas adoptadas por la administración de Donald Trump.

Tras la reunión, el canciller cubano informó a través de las redes sociales del encuentro: “Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo”.

Tras su encuentro en Madrid, el ministro Bruno Rodríguez viajó a China, Rusia y Vietnam para abordar con estos países la crisis humanitaria y energética que vive la Isla y para recabar más apoyos para paliarla