“Eso no lo podemos permitir”: Sheinbaum no descarta más acusaciones de EU contra políticos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó este domingo más acusaciones de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos por nexos con el crimen organizado.

En su evento masivo en el Monumento a la Revolución, la mandataria cuestionó el apoyo del gobierno de Donald Trump y reiteró su mensaje de defensa a la soberanía.

“Primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, declaró.

En su intervención, la mandataria habló de la presencia de agentes de Estados Unidos en el operativo para desmantelar laboratorios clandestinos, pero afirmó que es “más grave” la acusación emitida por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve sinaloenses.

“México, que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias. ¡Somos un país libre, independiente y soberano! Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas”, señaló.

Sheinbaum cuestionó el apoyo que ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos para atacar a la delincuencia, aunque aseguró que mantendrá la colaboración establecida.

“¿Cuándo desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no? ¿Cuándo se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera (…) ya no estamos hablando de cooperación. Estamos hablando de injerencia”, acusó.