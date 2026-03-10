Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides reviven su historia de amor desde una nueva etapa

La pareja formada por Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides reveló que su pasado y su presente se convierten en herramientas para interpretar a sus personajes en la obra ‘Siete Veces Adiós’.

La idea del “hilo rojo”, esa creencia popular muy presente en la cultura asiática que sugiere que dos personas destinadas a encontrarse siempre estarán unidas por un vínculo invisible sin importar el tiempo o la distancia, parece describir la historia de amor entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides .

Tras haberse enamorado, separado y reconstruido sus vidas por caminos distintos, el destino volvió a reunirlos, dándoles una segunda oportunidad como pareja.

La actriz contó que, incluso durante el tiempo en que no estuvieron juntos, el cariño y el respeto entre ambos nunca desaparecieron.

Ese vínculo se mantuvo a través de un contacto cercano y de la relación que ella conserva con los hijos del actor, lo que con el paso del tiempo terminó por reunirlos nuevamente.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: un reencuentro más maduro

Hoy, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no solo comparten su vida personal, sino también el escenario, con la obra Siete Veces Adiós, donde vuelven a coincidir profesionalmente.

Para la actriz, reencontrarse desde una etapa más madura ha transformado su relación en un vínculo más profundo y consciente, muy distinto al enamoramiento idealizado de sus primeros años juntos.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel (Instagram)

“Creo que no hay nada más bonito que poder poner nuestra historia de amor al servicio de lo que más amamos”, expresó.

Para la actriz, la obra resulta particularmente significativa porque aborda el amor en todas sus facetas: desde la ilusión del inicio hasta los miedos, las heridas y las segundas oportunidades.

La intérprete explicó que se siente identificada con cada una de las etapas que retrata la historia. Recordó la emoción de los primeros momentos de su relación, cuando el enamoramiento hace pensar que todo durará para siempre, pero también las dudas que pueden surgir con el tiempo sobre si una relación debe continuar o no.

En ese sentido, confesó sentirse afortunada de haber tenido una segunda oportunidad con el actor.

“Yo creo que Osvaldo ha sido el amor de mi vida dos veces en mi vida”, dijo, al referirse a la ruptura que ambos atravesaron en el pasado y al posterior reencuentro que los llevó a retomar su relación desde una perspectiva más madura.

“A lo largo ha habido rupturas, ha habido reconciliaciones, pero sobre todo creo que algo muy valioso de mi relación con Osvaldo es que ya hemos atravesado por tanto, no solo por la parte linda de los primeros años, sino también por la parte dolorosa de la ruptura, del habernos alejado, del haber reconstruido nuestras vidas cada quien aparte, de haber conocido otras personas y después de habernos reencontrado y dado otra segunda oportunidad. Entonces, creo que no todos tienen el privilegio, porque me ha permitido conocerme en distintos momentos, de distintas maneras y también a él”, señaló.

‘Siete Veces Adiós’ permite a Esmeralda y Osvaldo jugar, explorar y dejarse llevar en el escenario

Trabajar con la pareja y, además, abordar una historia sobre el amor podría parecer un reto, pero para Esmeralda Pimentel ha resultado todo lo contrario.

La actriz aseguró que compartir el escenario con Osvaldo Benavides ha sido una experiencia “padrísima”, ya que ambos disfrutan profundamente el teatro y se divierten mientras trabajan juntos.

Según contó, la creatividad y espontaneidad del actor constantemente la sorprenden y le recuerdan la esencia de su vocación: jugar, explorar y dejarse llevar por el proceso artístico.

“Juntos y divertirnos tanto, a mí solo me renueva y me explota el corazón por la admiración que siento hacia Osvaldo, de lo talentoso que es, me rompe todos los esquemas. Yo puedo ser muy cuadrada, demasiado rigurosa y estructurada y él es muy divertido, siempre está buscando romper los límites”, explicó.

Osvaldo Benavides destaca su conexión con Esmeralda Pimentel en el teatro

Por su parte, Osvaldo Benavides destacó que trabajar junto a Esmeralda Pimentel ha sido una experiencia especial, no solo por la conexión personal que comparten, sino porque ambos aman el teatro y disfrutan crear juntos sobre el escenario.

Para él, compartir este proyecto con su pareja representa una forma de celebrar tanto su vocación artística como la historia que han construido como pareja.

En este sentido, trabajar juntos sobre el escenario ha sido una experiencia tan especial como desafiante, pues explicó que, aunque no es la primera vez que comparte créditos, este nuevo proyecto tiene un significado más personal, ya que ambos ponen su propia historia y vínculo al servicio de los personajes.

Benavides reconoció que la relación que comparten fuera del escenario influye directamente en la forma en que construyen la historia en escena.

Según dijo, la confianza, la cercanía y el pasado que tienen en común se reflejan de manera natural en su interpretación, algo que el público logra percibir.

“Estamos poniendo nuestra relación, nuestro vínculo, nuestro pasado y nuestro presente al servicio de los personajes y de la historia”, comentó.

Para el actor, esa conexión aporta una “textura distinta” a la obra, ya que la complicidad entre ambos ya existía antes de iniciar el proceso creativo.

Aunque los actores suelen trabajar para construir esa química cuando no se conocen, en su caso la conexión ya estaba presente desde los primeros ensayos.

“Se siente la cercanía, se siente la confianza. Como actores, nuestra chamba, aunque no nos conozcamos, es lograr ese igual, pero en nuestro caso ya estábamos ahí. Desde los ensayos ya estábamos conectados”, explicó el actor.

Otro de los factores que facilitó el trabajo fue la comunicación que mantienen como pareja. Benavides explicó que durante el proceso de preparación pudieron hablar abiertamente sobre dudas, inquietudes o ideas relacionadas con la obra, lo que les permitió explorar juntos la relación entre los personajes.

“La ventaja (fue) siempre de poder comunicarnos muy abiertamente respecto a dudas, preguntas, inquietudes respecto a la obra”, aseguró el actor.

Incluso, contó que los ensayos no se limitaron al escenario. En muchas ocasiones, las conversaciones cotidianas se convertían en momentos para practicar el texto.

“Durante los ensayos podíamos levantar el teléfono y, en lugar de decir ‘Hola, ¿cómo estás?’, ya estábamos diciendo el texto”, recordó entre risas.

Gracias a esa dinámica, ambos llegaron al proceso formal de ensayos con gran parte del libreto aprendido y con una conexión ya trabajada, lo que facilitó la construcción de sus personajes y reforzó la complicidad que hoy transmiten al público sobre el escenario.

Siete Veces Adiós

Obra de teatro que se presenta de jueves a domingo (Esmeralda y Osvaldo están de viernes a domingo) en el Teatro Ramiro Jiménez

Av. División del Norte 2545,

Colonia Del Carmen, Coyoacán, CDMX