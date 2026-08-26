No podemos llegar al 27 con divisiones, unidad es escencial para enfrentar la batalla: Jáuregui

César Jáuregui Moreno, aspirante de la candidatura a la alcaldía de Chihuahua señaló que para la batalla electoral que se llevará a cabo en 2027 será escencial ir juntos en unidad, como un solo ejército y teniendo en cuenta las causas de Chihuahua.

En este sentido, el exfiscal general reiteró que no se puede llegar al 2027 con divisiones y que la unidad no es parte de un discurso, sino de la premisa fundamental para tener fortaleza y la victoria electoral.

Refrendó el mensaje de la gobernadora María Eugenia Campos Galván respecto a que quienes aspirante a algún cargo de representación popular deben demostrar con los hechos la unidad que pregonan en sus discursos y entrevistas.

“La unidad es un proceso que se construye constamente, cuando hay este tipo de competencias, indudablemente siempre surgen declaraciones, a veces porqué no decirlo, rispideces, pero yo creo que cuando te une un propósito fundamental, puedes dejar perfectamente de lado esas cosas y concentrarte en contribuir”.