Menor de 12 años pierde la vida tras caer de un caballo en Ávalos

Un menor de apenas 12 años perdió la vida la mañana de este miércoles luego de sufrir una aparatosa caída de un caballo, en inmediaciones de la calle Potosí, justo en el acceso a la antigua Fundidora de Ávalos.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor sufrió lesiones de gravedad tras caer del animal. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes realizaron maniobras de reanimación luego de que el niño entrara en paro; sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo conforme al protocolo.