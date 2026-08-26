Evitó Policía Municipal tragedia con joven en crisis en Villa Toscana

–Tras trabajos de negociación e intervención del EPE.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal auxiliaron a un joven de 19 años que atravesaba una crisis emocional y amenazaba con arrojarse desde una pila de agua.

Integrantes del Equipo de Proyectos Especiales realizaban recorridos preventivos en el Distrito Diana y recibieron, vía radiofrecuencia, el reporte de una amenaza de suicidio.

Al arribar al lugar, los policías no localizaron de inmediato a la persona debido a la falta de iluminación y a las condiciones del terreno, por lo que subieron una pendiente de aproximadamente 300 metros hasta llegar a la pila de agua, donde observaron al joven en la parte superior.

De inmediato, los agentes iniciaron labores de diálogo y contención emocional para persuadirlo y evitar que atentara contra su vida. Después de varios minutos, lograron que desistiera y descendiera de manera segura.

El joven fue resguardado para proteger su integridad y posteriormente trasladado al Centro de Detención Zona Norte, donde fue canalizado al área de Trabajo Social para recibir atención y seguimiento.