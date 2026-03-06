Es Guerrero quinta sede de los Foros de Turismo 2026

Para impulsar y actualizar el marco jurídico del sector turístico en el Estado, la 68 Legislatura del Congreso local, a través de la Comisión de Turismo, llevaron a cabo las mesas de trabajo de consulta de los Foros de Turismo 2026, en el municipio de Guerrero, Chihuahua.

En su apertura, el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado José Luis Villalobos, agradeció a cada uno de las y los miembros del sector turístico presentes de la región y que contribuirán directamente en la construcción de políticas públicas y en materia legislativa.

Mencionó que, en Guerrero, algunos de los atractivos turísticos son: la Ruta de la Manzana, el Festival de la Manzana, la Puerta a la Sierra y el Museo de las Momias; resaltó que la región, es parte del programa oficial de “Pueblos Tradicionales”, parte del Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría de Turismo.

Estos espacios tienen como propósito realizar un análisis y discusión de dos iniciativas que tienen que ver con modificaciones a la Ley de Turismo del Estado en materia de operatividad de los Consejos de Turismo, así como de mecanismos de consulta en dicho sector.

Ambos asuntos buscan elevar la calidad y la competitividad de los servicios turísticos, fomentar la innovación y la diversificación de la oferta, y también la colaboración pública – privada, optimizar la formulación de políticas públicas y la asignación de recursos, además de definir reglamentos para las y los miembros de los consejos de turismo.

Estos foros recibirán las propuestas ciudadanas y del sector especializado que contribuyan a fortalecer la legislación en la materia, mismas que luego, serán procesadas y por el personal legislativo y por las y los diputados miembros de la Comisión de Turismo para trabajar la reforma en mención.

El proceso de consulta continuará, en:

* Creel: Sábado 7 de marzo, 11:00 horas. En The Lodge at Creel Hotel & Spa.

Cabe mencionar que estos foros de opinión con el sector turístico, se han realizado en Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral y Casas Grandes; en este evento estuvieron presentes: el diputado José Luis Villalobos, presidente de la Comisión de Turismo en el Poder Legislativo; el diputado Jaime Torres, representante del Distrito 13; Salvador Villa Domínguez, presidente municipal de Guerrero, así como Alejandra Lafon Sotelo, representante de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado.