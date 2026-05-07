Ernestina Godoy es una fiscal a modo, la 4T no irá vs morenistas acusados de narcos, pero sí contra opositores: JL Villalobos

José Luis Villalobos, diputado local del PRI y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), respaldó la postura del dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien ha denunciado ante organismos internacionales a Morena por ser un “narcopartido” y por ende ha exigido que pierda el registro.

“¿Por qué vamos a organismos internacionales, pues por una razón muy sencilla, porque hoy tenemos una fiscal a modo, nombrada desde la oficina de la Presidenta de la República, una fiscal que a través de su vocero, que por cierto ustedes saben que acabó la carrera de Derecho en dos días, salió a citar a más de 50 agentes de la Fiscalía de Chihuahua, y no ha citado un solo funcionario del gobierno del narcosenador Adán Augusto López Hernández cuando fue gobernador de Tabasco, cuando se instaló La Barredora en ese estado”, argumentó Villalobos, en referencia a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy y al vocero de la FGR, Ulises Lara.

Villalobos García recordó que “en su momento y lo vuelvo a decir. El PRI presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en el año 2025, no solo en contra de Rubén Rocha Moya, sino en contra de otros gobernadores y otros personajes de Morena que sabemos, porque está documentado, hay testimonios de la gente en los estados que tienen vínculos con el crimen organizado”.

Sin embargo, el legislador priista consideró que “Morena no va a hacer nada contra ellos mismos, va a perseguir a los opositores. Entonces, derivado de esas denuncias, ¿qué tenemos hoy? Pues una acusación formal de un fiscal de Estados Unidos, de la Corte de Nueva York, en donde se señalan los vínculos, claro, de este narco gobernador con licencia. Me parece lamentable la postura de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, quien llega después del relevo de una etapa muy triste en la que se va a Luisa María Alcalde derrotada a un cargo mucho menor de los que ha tenido en el gobierno, porque hizo un muy mal papel, llega a querer llamar la atención. ¿Y cómo lo hace? Pues queriéndose subir al ring, pero sin argumentos”.