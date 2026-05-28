Erik Rubín celebra el cumpleaños de Geraldine Zárate con romántico mensaje y ella le responde

El cantante Erik Rubín compartió un romántico mensaje y mostró parte de la celebración de cumpleaños de su novia, Geraldine Zárate, en redes sociales.

Después de varios meses manteniendo su romance lejos del ojo público, Erik Rubín vive una etapa muy especial junto a Geraldine Zárate.

El cantante ha dejado ver cada vez más detalles de su relación y recientemente volvió a demostrar lo feliz que se encuentra al celebrar el cumpleaños de su pareja.

Erik Rubín celebra el cumpleaños de Geraldine Zárate

Aunque en un inicio Erik Rubín y Geraldine Zárate optaron por manejar su historia de amor con mucha discreción, con el paso del tiempo la pareja comenzó a compartir algunos momentos juntos.

Ahora, el intérprete le dedicó un especial gesto a su novia por su cumpleaños, confirmando que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Erik Rubín celebra el cumpleaños de Geraldine Zárate (Instagram)

El cantante compartió en sus historias de Instagram un video donde mostró parte de la celebración del cumpleaños de su pareja, además, aprovechó para dedicarle un mensaje breve, pero muy cariñoso.

“Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió Erik junto al video que decoró con un emoji en forma de pastel.

En cuanto se apagó la bengala, la habitación se tornó oscura y se escuchó una voz diciendo: “Felicidades”.

Erik Rubín y su hija Nina (Instagram)

Geraldine Zárate retomó el video en sus historias de Instagram y lo compartió junto a otras felicitaciones que recibió por su cumpleaños.

Además, agradeció públicamente las muestras de cariño del cantante y reveló que la sorprendió con varios detalles especiales durante la celebración.

“Mi amor, gracias por las sorpresas, los regalitos y ¡¡¡tanto amor!!!”, escribió Geraldine, aunque prefirió no revelar cuáles fueron los regalos que recibió.

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Así se hizo público el romance de Erik Rubín y Geraldine Zárate

El reciente cumpleaños de Geraldine Zárate marcó una fecha especial para la pareja, ya que se convirtió en la primera ocasión en que Erik Rubín celebra públicamente esta fecha junto a su novia.

Erik Rubín y Geraldine Zarate durante su viaje a Guatemala (Instagram)

Los rumores sobre su romance comenzaron en febrero pasado, cuando el cantante fue captado en compañía de una misteriosa joven.

En ese momento, el cantante prefirió mantener la situación con cautela y evitó definir la relación.

Con el paso de los meses, el exintegrante de Timbiriche comenzó a mostrarse más abierto sobre su relación y finalmente, en abril, reveló públicamente la identidad de su pareja durante un viaje a Guatemala.

Erik Rubín y Geraldine Zarate (Instagram)

La confirmación llegó a través de varias publicaciones compartidas en Instagram, donde Erik etiquetó a Geraldine en fotografías junto a amigos.

En una de las imágenes, el cantante aparecía sonriente junto a la joven antes de abordar un helicóptero desde el que disfrutaron de impresionantes vistas durante su estancia en la ciudad de Antigua.

Además, Erik compartió algunos momentos de su hospedaje en un hotel rodeado de naturaleza, mientras que Geraldine también publicó varias imágenes y videos del viaje, incluyendo una selfie junto al cantante y posteó las historias que él había compartido.