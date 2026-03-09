Entrega SEyD equipos de robótica a seis escuelas de Ciudad Juárez

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó equipos de robótica, legos didácticos y actualizaciones para robots a seis planteles educativos en Ciudad Juárez, con el objetivo de impulsar las capacidades tecnológicas y creativas de las y los estudiantes.

La entrega protocolaria se efectuó en el Salón Rojo de la Subsecretaría de Educación Zona Norte, donde se dieron cita directivos y docentes representantes de las seis escuelas seleccionadas en este ciclo escolar.

Los planteles beneficiados fueron: Primaria Tarahumara, Secundaria Estatal No.3012, Secundaria Estatal No.3037, Secundaria Federal No.17, Secundaria Técnica No.60 y Secundaria Técnica No.48.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, agradeció el apoyo de First Lego League México, pues esta iniciativa fortalece el aprendizaje de niñas y niños en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Detalló que las primeras entregas de equipos de robótica iniciaron hace tres años y han rendido frutos, ya que alumnas y alumnos de Ciudad Juárez han obtenido los primeros lugares en torneos de robótica a nivel nacional e internacional.

Durante la ceremonia de entrega, docentes con experiencia en este tipo de materiales narraron sus experiencias con los alumnos, quienes han desarrollado su talento, creatividad y disciplina por medio de la robótica.

En el evento también se contó con la presencia de Alfredo Aguirre Carrete, coordinador de Educación en la Zona Norte del Subsistema Estatal; y Manuel Machado Antúnez, jefe de los Servicios Regionales Zona Norte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.