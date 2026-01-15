Entrega SEyD calefactores a la Escuela Primaria Eloy S. Vallina

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), entregó 10 calefactores de gas LP a la Escuela Primaria Eloy S. Vallina, lo cual beneficiará a 531 niñas y niños que son atendidos en este plantel educativo.

Durante su visita, el titular de SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez estuvo acompañado por la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López; así como por la directora del plantel, Grecia Castro Pineda; y la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Karen Álvarez.

Las autoridades educativas recorrieron algunos de los salones, saludaron al estudiantado, conversaron con el personal docente, directivo y con las madres representantes de familia.

El secretario entregó los calefactores solicitados por el plantel a través de la plataforma del Sistema Único de Necesidades Educativas (SUNE), lo que refrenda el compromiso del Gobierno del Estado por ofrecer al alumnado condiciones dignas y seguras para que reciban educación.

Por su parte, las responsables de familia agradecieron el apoyo a la solicitud realizada y manifestaron sentirse contentas de trabajar de manera coordinada con la directiva escolar para mantener el prestigio la institución.

En la visita también estuvieron presentes el director de Educación Primaria de SEECH, Sergio Martín Balderrama; la jefa del Sector No.6, María Elida Borunda; y el supervisor de la Zona No.15, José Reynaldo Romero.

Este plantel educativo tiene una matrícula de 531 estudiantes, cuenta con Banda de Guerra, grupo de danza, equipo de USAER, programa de inglés, equipo de basquetbol femenil, y entre sus instalaciones destacan el gimnasio, biblioteca, auditorio y sala de computación.