Entrega Fechac Presea Samuel Kalisch al reconocido empresario Enrique Terrazas Torres

Chihuahua, Chihuahua. – La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC) realizó la Primera Entrega de la Presea Samuel Kalisch al reconocido empresario chihuahuense Enrique Terrazas Torres, un reconocimiento que nace para honrar a empresarias y empresarios cuya trayectoria ha transformado positivamente la vida de miles de personas en el estado.

La Presea Samuel Kalisch se instituye como el máximo reconocimiento que otorga FECHAC a líderes empresariales que han hecho del servicio a la comunidad una forma de vida, distinguiéndose por su compromiso con el bienestar social, la educación, la salud y el desarrollo comunitario en Chihuahua.

Durante la ceremonia, se honró la memoria y legado de Samuel Gustavo Kalisch Valdez, empresario visionario y primer Presidente Estatal de FECHAC, cuyo liderazgo impulsó el Modelo de Responsabilidad Social Compartida que distingue a la Fundación y que ha marcado un antes y un después en la historia del empresariado chihuahuense.

Asimismo, se conmemoró la historia filantrópica del empresariado en el estado de Chihuahua, que desde hace más de un siglo ha respondido a las necesidades de su tiempo con acciones generosas y concretas que inspiran a nuevas generaciones.

En su mensaje, el Presidente Estatal de FECHAC, Luis Alberto Barrio Ramírez, destacó el significado histórico de esta primera edición: “Hoy es uno de esos días que nos hacen detenernos para recordar por qué hacemos lo que hacemos. La entrega de esta primera Presea ‘Samuel Kalisch’ no es solo un reconocimiento, es el nacimiento de una nueva tradición que honra lo mejor del empresariado chihuahuense: el liderazgo que se pone al servicio de los demás”.

Añadió que la Presea representa el espíritu que dio origen a FECHAC: “En el empresariado chihuahuense está vivo el compromiso de mujeres y hombres que no son indiferentes al dolor ajeno, que ponen su talento, su tiempo y sus recursos para cambiar historias. FECHAC está viva, está fuerte y seguirá construyendo oportunidades donde más se necesitan”.

El galardonado de esta primera edición fue reconocido por su sólida trayectoria empresarial y, sobre todo, por su vocación social reflejada en proyectos que han fortalecido comunidades, generado oportunidades y sembrado esperanza en distintos puntos del estado.

Desde su creación en 1996, FECHAC ha canalizado la participación solidaria de miles de empresarias y empresarios para impulsar iniciativas de alto impacto en educación, salud y capital social, trabajando siempre de la mano con organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales.

La Primera Entrega de la Presea Samuel Kalisch consolida una nueva tradición que posiciona al empresariado chihuahuense como un actor clave en la construcción de comunidades más justas, participativas y solidarias.