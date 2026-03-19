Entrega Bonilla 46 nuevas patrullas más a la DSPM para reforzar seguridad en la ciudad

El presidente municipal Marco Bonilla encabezó la entrega de patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 46 unidades adicionales a las 154 que ya se tienen dentro del arrendamiento, lo cual permitirá reforzar la prevención de delitos e implementar estrategias para mayor seguridad de las familias.

Estas patrullas cuentan con mejor equipamiento para el desarrollo de las funciones operativas tanto ordinarias como extraordinarias de las y los policías.

Estos vehículos tipo SUV FORD Police Interceptor Utility AWD, modelo 2025. Incluyen mampara divisora a base policarbonato con una estructura metálica, una consola botonera, torreta, sirena, bocina, porta laptop con una laptop de uso rudo conectada directamente a la PECUU, misma que se utilizara para cuestiones administrativas propias de los jefes de servicio de cada turno, así como tumbaburros.