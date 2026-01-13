Entre 20 sujetos armados, privaron de la libertad a hermanos en Ojinaga

La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que, dentro de las investigaciones que se siguen por el homicidio de 3 hermanos en Aldama, se habla de al menos 20 sujetos armados habrían ingresado a la vivienda en donde se encontraban las víctimas para privarlas de su libertad.

La sustracción de los 3 hermanos, Elizabeth, Abel e Israel Soto Nuñez ocurrió el martes 06 de diciembre y un día después se reportó el hallazgo sin vida a la altura de Marmoleja, en la carretera que conduce de Chihuahua y Ojinaga.

Francisco Arturo Arizpe, coordinador de Distrito Zona Centro destacó que Elizabeth, de 45 años de edad, se dedicaba al ramo inmobiliario mientras que sus hermanos, Abel e Israel, de 36 y 35 años de edad se desempeñaban como traductores en la industria maquiladora.

Ninguna de las víctimas tenía antecedentes por lo que no existe relación con la delincuencia organizada, sin embargo, se establece que el modus operandi de sus captores sí corresponde al crimen.

Hasta el momento no se ha logrado establecer los motivos por los cuales fueron privados de su libertad y asesinados, siendo parte de la carpeta de investigación que se sigue por el Ministerio Público.