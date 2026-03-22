Encuentran vehículo calcinado en la colonia Robinson

Al número de emergencia se reportó el hallazgo de un vehículo en llamas en las inmediaciones de la colonia Robinson.

Fue a la orilla del Rio Chuviscar en donde elementos de la Policía Municipal y policía estatal llegaron al lugar y tuvieron a la vista el vehículo ya sofocado, pero con daños totales.

Al parecer habrían robado el vehículo ya que se encontraba sobre unos bloques sin neumáticos y rines se trata al parecer de un vehículo Honda city el cual dejaron en un camino de tracería.

Al no contar con reporte de robo los elementos se retiraron del lugar.