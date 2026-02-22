Encuentran sujeto sin vida entre lápidas del Panteón 3

Un sujeto de 45 años de edad fue encontrado sin vida al interior del Panteón número 3, ubicado en la colonia Porvenir 3, sobre las calles Desierto de Sahara y las vías del tren.

Visitantes reportaron a un masculino entre las lápidas, mismo que vestía una sudadera y pantalonera en color negro, así como severos golpes y heridas punzocortantes.

Agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal arribaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes; el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.