Encuentra AEI y SEDENA 200 kilos de mariguana en brecha de Urique

El Operativo Conjunto realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y efectivos del Ejército Mexicano, localizó 200 kilogramos de mariguana en una finca en obra en obra negra que se encuentra en una brecha entre San Rafael, municipio de Urique y Creel, municipio de Bocoyna.

Dentro de las acciones de prevención y vigilancia que realizan en diversas localidades de la región serrana, las unidades ingresaron a una brecha que conduce al lugar conocido como Las Antenas, y a unos 50 metros el personal operativo tuvo a la vista una construcción en que observaron un bulto cubierto con hule negro.

Tomando las previsiones necesarias se aproximaron, percatándose que eran 21 costales que contienen una hierba verde, seca y olorosa con las características de la mariguana, con un peso total de 200 kilogramos, enervante que fue asegurado y trasladado para ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.