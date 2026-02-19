Encabeza Memo Ramírez agenda legislativa en Parral con reunión de Mesa Directiva

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, informó que esta semana Parral será sede de una agenda legislativa relevante que coloca al sur del estado en el centro del trabajo parlamentario.

La programación contempla tres actividades principales:

• Foro de Consulta sobre la Ley de Voluntariado

Jueves, 11:00 horas — Casa Stallforth.

• Reunión de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

Viernes, 11:00 horas — Hidalgo del Parral.

Un hecho significativo al llevar la conducción institucional del Congreso fuera de la capital, fortaleciendo la presencia del Poder Legislativo en las regiones.

• Foro de Turismo sobre reformas a la Ley estatal

Viernes, 13:00 horas — Hidalgo del Parral.

Ramírez subrayó que estas actividades responden a una visión clara: un Congreso activo, cercano y en territorio.

“Las decisiones no pueden tomarse únicamente desde la capital. Parral es cabecera de distrito y punto estratégico del sur del estado; aquí también se construye la agenda pública”, expresó.

Finalmente, el diputado presidente invitó a la ciudadanía, organizaciones y sectores productivos a participar en los foros y sumarse a estos espacios de diálogo, destacando que escuchar antes de decidir fortalece la legitimidad y calidad del trabajo legislativo.