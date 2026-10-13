Encabeza Marco Bonilla preferencias, según encuesta de Rubrum

Marco Bonilla registra el 40.6% de las preferencias electorales en un escenario hipotético para la gubernatura de Chihuahua en 2027, de acuerdo con una encuesta de Rubrum levantada el 12 de octubre.

El estudio coloca a Cruz Pérez Cuéllar con 35.2%, lo que representa una diferencia de 5.4 puntos porcentuales respecto a Bonilla.

En el mismo ejercicio, Alfredo Lozoya obtiene 5.7% y Julián Lebarón 5.2%, mientras que el 13.3% de las personas consultadas manifestó no haber decidido todavía su voto.

Los resultados corresponden a un escenario hipotético de votación y reflejan las preferencias registradas al momento del levantamiento, no un resultado electoral definitivo.