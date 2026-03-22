Encabeza Loera de la Rosa asamblea informativa del Plan B en Juárez; Noroña lo destapa para la alcaldía

El senador Juan Carlos Loera organizó una asamblea informativa sobre el Plan B de la reforma electoral que se discutirá la próxima semana en la Cámara alta, lo que se convirtió en la antesala de la celebración del triunfo de Morena en Chihuahua y Ciudad Juárez en el 2027.

El senador Gerardo Fernández Noroña soltó: “Ya vi despachando a Juan Carlos Loera en el barrio. Andrés Manuel López Obrador decía que para gobernar bien se necesitan dos cosas: honestidad y amor por el pueblo. Y Loera es honesto y ama al pueblo”.

El evento contó con la participación de destacados líderes políticos, entre ellos los senadores Gerardo Fernández Noroña y Manuel Huerta; los diputados local Óscar Avitia y federal Jesús Roberto “Nono” Corral, y la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados.

El diputado Óscar Avitia Arellanes destacó el compromiso de Juan Carlos Loera con el pueblo, recordando que la Cuarta Transformación se construye en las calles, visitando casa por casa, y que su labor ha sido fundamental para cimentar los programas de Bienestar en el estado.

El ritmo del son veracruzano del arpa de Efraín resonó en el aire, animando a los asistentes del Parque Ampliación Aeropuerto, de esta ciudad fronteriza.

El senador Manuel Huerta, de Veracruz, decidió bailar con sus paisanos y fue el primero en descender del templete; mientras la multitud coreaba: “¡Loera, presidente! ¡Loera, presidente!”.

Durante su emotivo discurso, Juan Carlos Loera afirmó: Hay pendientes; para cerrar ese círculo virtuoso de la transformación, Juárez necesita justicia en temas como el transporte público, seguridad, agua potable y la creación de espacios públicos y culturales.

Se comprometió a exigir que los impuestos recaudados en el municipio se reinviertan aquí mismo, asegurando que el gobierno municipal deba estar pegado al pueblo de Juárez.

El senador Manuel Huerta subrayó la importancia de que Juan Carlos encabece la lucha desde el Senado y resaltó el papel de sus paisanos en Juárez, pues las y los jarochos aportan a la economía regional.

Por su parte, el diputado Jesús Roberto Corral expresó su confianza en el liderazgo de Loera, afirmando que tiene “tatuados los principios de Andrés Manuel López Obrador”.

Marisol López, quien llegó a Ciudad Juárez a los 15 años desde Veracruz, compartió su historia de amor por esta ciudad, conectando con los asistentes y añadiendo un toque personal a la jornada.

La asamblea no sólo fue un punto de encuentro para discutir la reforma electoral, sino también un espacio para fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar el compromiso de todos los presentes en continuar trabajando por un Juárez mejor.