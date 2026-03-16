Encabeza diputada Jael Argüelles jornada gratuita de esterilización en su Casa de Enlace

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y contribuir al control de la población de animales de compañía, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, encabezó una jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en su Casa de Enlace.

Desde temprana hora, decenas de vecinas y vecinos acudieron con sus mascotas para aprovechar este servicio, el cual forma parte de las acciones que impulsa la legisladora para promover el bienestar animal y fortalecer la salud pública en la comunidad.

Durante la jornada, Argüelles Díaz destacó la importancia de generar conciencia sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, subrayando que la esterilización es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, evitar la sobrepoblación y mejorar la calidad de vida.

“Cuidar de nuestros lomitos y michis es una responsabilidad muy importante. La esterilización es un acto de amor que ayuda a prevenir enfermedades y evita la sobrepoblación”, expresó.

La atención médico-veterinaria se brindó de 8:00 a 13:00 horas, tiempo durante el cual las y los asistentes siguieron un proceso ordenado de registro y atención para garantizar el adecuado control de los animales que recibieron el procedimiento.

La legisladora informó que los animales atendidos recibirán medicamentos y seguimiento para favorecer su pronta recuperación, y adelantó que continuará impulsando este tipo de campañas en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la comunidad en acciones que fortalezcan la salud pública, el bienestar animal y la convivencia responsable.