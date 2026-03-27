En últimos 20 años, suman más de 130 mil desapariciones en México: SESNSP

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó la actualización e informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, Medina Padilla indicó que la desaparición de personas requiere la atención más prioritaria, además que hay compromiso para garantizar la verdad y hacer justicia, también ante casos como los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el Salón Tesorería, el subsecretario de la Segob señaló dos momentos en cuanto a la desaparición de personas: La Guerra Sucia y “la irresponsable guerra contra el narco” en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

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“Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es doloroso y representa para las familias, para los mexicanos y las mexicanas, una herida que requiere la atención más prioritaria del gobierno de México y de las y los gobernadores, las Fiscalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, dijo.

Destacó que los colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsaron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Señaló que en la plataforma cualquier persona podía alimentar información desde cualquier lugar del país o del extranjero, sin metodología ni lineamientos claros, y sin garantizar la calidad o veracidad de la información.

Segob destaca actualización en registros de desaparecidos

Aseguró Medina que desde el inicio del gobierno del expresidente Andres Manuel López Obrador se implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que permitió actualizar los registros y ubicar a personas reportadas como desaparecidas.

“Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum iniciamos una nueva etapa para garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas y brindar cercanía y apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos”, declaró.

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Mencionó que en 2025, a partir de los hallazgos de Rancho Izaguirre, la Presidenta instruyó fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y reformar las leyes de desaparecidos y de población, en coordinación con los colectivos de búsqueda de personas.

Además que fueron publicados los decretos de reforma que, entre otras, establecen la alerta nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de carpetas de investigación y la creación de la plataforma única de identidad.