En tema de alianza con el PRI, no buscamos lo que le convenga al PAN, sino a la ciudadanía: Daniela Álvarez a Meade

Después de los comentarios de Jorge Meade, secretario de Organización del CEN del PRI, de que el Revolucionario Institucional está abierto a una alianza con el PAN en el 2027, pero una alianza que a ambos partidos convenga, la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez, respondió que no es a cuál de los dos convenga más, sino qué le conviene más a la ciudadanía chihuahuense.

“Lo que yo quiero decir es que no estamos buscando lo que le convenga ni siquiera al PAN, estamos buscando lo que le convenga a la ciudadanía y yo lo he dicho desde que llegué a esta dirigencia, que el objetivo principal es justamente generar la alianza con la ciudadanía, escuchar lo que quiere la ciudadanía”, reafirmó Álvarez Hernández.

La jefa del PAN en el estado de Chihuahua explicó que “no venimos aquí a repartirnos un pastel, venimos aquí a trabajar, a dar resultados, y justamente a seguir siendo esa opción para darle a los chihuahuenses los mejores gobiernos. No se trata de siglas de partidos políticos, se trata de buscar el bien común de los cihuahuenses, y en eso hemos estado trabajando y en eso hemos estado enfocados”.

“Entonces, pues yo solo voy a hacer el comentario de que lo que se debe de privilegiar es justamente una alianza con la ciudadanía y así lo hemos hecho, reiterando que el partido abrió las puertas para las y los ciudadanos que quieran participar en el proceso del 2027, para las y los ciudadanos que quieran acercarse a Acción Nacional, las puertas están abiertas y la mano está tendida para la ciudadanía. Eso es ahorita lo que nos lo que nos ocupa y eso yo creo que es lo que todos los partidos deben de privilegiar”, concluyó la presidenta del CDE del PAN.