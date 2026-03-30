Insta diputada Magdalena Rentería prohibir que el DIF sea presidido por familia de quien gobierne Chihuahua o los municipios

La diputada Magdalena Rentería Pérez quien integra el Grupo Parlamentario de morena presentó una iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, la Ley de Entidades Paraestatales, y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con el objetivo de regular las titularidades del DIF Estatal y municipales.



Recordó la legisladora que en mayo de 1977 se creo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, y que en 2009 la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, donde se establecen pautas actualizadas para el funcionamiento del DIF estatal.





Sin embargo se señaló que el DIF estatal al ser un descentralizado, está regulado por la ley de entidades paraestatales, sin embargo pero dentro dicha ley y de la ley de asistencia, existe un vacío normativo en cuanto a la organización, específicamente en la prohibición del nepotismo dentro de los DIFS municipales y el Estatal, reveló la diputada.

Y agregó-‘prohibir que los DIF estatal y municipales sean ocupados por cónyuges ,concubinas o concubinos o parejas no es limitar derechos sino limitar una mala práctica, la Ley no obliga a nombrar a familiares en los DIF, hay que decirlo esta costumbre nació en las épocas machistas y de hegemonía del partido único. El poner parientes de los gobernadores o gobernadora nada ha abonado al ejercicio de la asistencia social’.

La iniciativa busca que los titulares de gobierno cumplan con principios de integridad administrativa y de no tener relación de parentesco, vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.



También de quedar prohibida la creación de cargos honorarios que impliquen el ejercicio de funciones públicas, toma de decisiones, acceso a recursos públicos o facultades de dirección, cuando no estén expresamente previstos en la ley o decreto de creación del organismo.

La congresista recordó por último, el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, el de evitar el nepotismo en todas las instituciones, por lo que dijo-es momento en que el DIF estatal y los municipales deban profesionalizarse al máximo, para que sus políticas públicas sean efectivas.