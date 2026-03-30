“Bonillitis aguda dejó confundida a la diputada Brenda Ríos, son tiempos electorales”: GPPAN

Después de lo ocurrido en la junta previa de la Mesa Directiva por un exhorto de la diputada Brenda Ríos, lo que derivó en una confusión, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, aseguró que “la Bonillitis aguda la dejó confundida” porque son tiempos electorales.

“Ya la Bonillitis aguda la dejó confundida, porque el exhorto que nosotros consideramos que es una solicitud de información, que está en su derecho, es una figura parlamentaria, es una figura que está en la ley, que está en el reglamento y que se puede hacer uso así”, argumentó Chávez Madrid.

El coordinador de los diputados locales de Acción Nacional dijo que “no podemos venir a la tribuna a dar show o a dar espectáculo, la tribuna es seria, no con esto digo que los asuntos de la diputada sean serios, por el contrario, el asunto que plantea y donde se confunde es justamente un análisis que tiene que hacerle al alcalde Marco Bonilla sobre un hecho que sucedió, ese en absoluto estaríamos nosotros diciendo que se bajara, que está en su derecho a hacerlo, pero bueno, está confundida, se vale, son tiempos electorales, pero nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, del derecho, del reglamento y de la Ley Orgánica”.