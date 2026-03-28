En México, un tercio de los 130 mil desaparecidos podrían estar vivos

El gobierno mexicano informó el viernes en un nuevo informe que identificó señales de vida en un tercio de las 130.000 personas registradas como desaparecidas en el país, un anuncio que fue rápidamente criticado por varios grupos de búsqueda que lo calificaron como otro intento de minimizar la gravedad de la crisis de desapariciones en México .

Las crecientes críticas apuntan al meollo del acalorado debate sobre cómo México registra las desapariciones, que se han disparado desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. Si bien las autoridades afirman que las cifras están infladas, las familias aseguran que el número de personas desaparecidas en México es, en realidad, mucho mayor. Ambos grupos atribuyen la falta de datos fiables a las deficiencias de los gobiernos locales y a la arraigada impunidad.

Las autoridades mexicanas informaron el viernes que, al cotejar información como registros de vacunación, actas de nacimiento y matrimonio, y declaraciones de impuestos, descubrieron que 40,367 personas —alrededor del 31% de las desapariciones reportadas— presentaban algún registro gubernamental desde que fueron reportadas como desaparecidas. Marcela Figueroa, una alta funcionaria de seguridad, indicó que esto sugiere que esas personas podrían seguir con vida.

Información tomada de Associated Press