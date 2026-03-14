“En México gobierna el pueblo”, afirma Sheinbaum durante gira por Nayarit

Ixtlán del Río, Nay. “En México gobierna el pueblo”, sentenció este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inaugurar un Centro Libre para Mujeres en este municipio, luego de que el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara: “nos guste o no, los cárteles dirigen México’”.

“¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, ¿no?”, expresó la mandataria ante pobladores reunidos en el patio de la nueva institución. “En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”.

Sheinbaum subrayó que su llegada a la presidencia representa una doble responsabilidad: continuar el proyecto político iniciado en 2018 y demostrar que las mujeres pueden gobernar. “Representamos un proyecto de nación. Llegar después del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle continuidad es una enorme responsabilidad. La honestidad da resultados, el amor al pueblo da resultados y trabajar con la gente da resultados”, señaló.

La mandataria sostuvo que su gobierno impulsa la igualdad entre hombres y mujeres y destacó que ya quedó asentado en la Constitución que ambos tienen los mismos derechos, que a trabajo igual debe corresponder salario igual y que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia.

En el acto estuvo acompañada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien expresó su respaldo a la jefa del Ejecutivo federal. “Nosotros defenderemos a la presidenta cueste lo que cueste”.

En referencia al contexto internacional, Navarro Quintero sostuvo que, aunque hay “países con gran poderío militar”, México cuenta con la defensa de su dignidad y su soberanía.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que en Nayarit ya operan 17 Centros Libre y que en abril se abrirán tres más, con lo que habrá uno en cada uno de los 20 municipios del estado. Explicó que el gobierno federal destina 24 millones de pesos para su instalación y para la ejecución de programas de promoción de los derechos de las mujeres en la entidad.

Más tarde este mismo sábado, Sheinbaum Pardo encabezará una ceremonia relacionada con el programa Pensión Mujeres Bienestar en Santa María del Río.

Antes del inicio del acto, al llegar al Centro Libre de Ixtlán del Río, la mandataria resultó lastimada levemente en un ojo cuando algunos pobladores la saludaban e intentaron entregarle documentos. El incidente no pasó a mayores. “Me picaron el ojo sin querer, fue eso”, comentó la presidenta.