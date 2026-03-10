En libertad bajo reservas, masculinos que fueron detenidos durante marcha del 8M

En rueda de prensa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se dio a conocer que los 8 masculinos que fueron detenidos durante la marcha del Día Internacional de las Mujeres fueron puestos en libertad bajo reservas, luego de considerar que no había motivos para mantenerlos en prisión preventiva.

Al respecto, se destacó que 5 de los detenidos eran menores de edad: uno de 12 años, uno de 13 años, dos de 16 años y uno de 17 años de edad quienes enfrentan delitos menores, los últimos dos adolescentes fueron liberados este martes, tras transcurrir el plazo de 36 horas y al no haberse presentado sus tutores para recogerlos.

Respecto a los varones con mayoría de edad, al no tener antecedentes penales, fueron dejados en libertad bajo reservas, recordando que podrían enfrentar penas que van desde los 3 meses hasta los 3 años de prisión.

Dichos sujetos fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por infiltrarse en la marcha del 8M y aparecer en grabaciones arrojando piedras y objetos diversos al interior de la valla metálica.