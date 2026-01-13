“En la última intervención de EU se llevó la mitad de México”, recuerda Sheinbaum ante amagos de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de nuevo este martes una intervención extranjera en México e insistió en que mantiene coordinación con Estados Unidos.

En su conferencia matutina, la mandataria hizo un breve recuento histórico de las injerencias extranjeras a nuestro territorio y reiteró la importancia de la independencia de México.

Sheinbaum señaló su rechazo a la vulneración de la soberanía y explicó que “la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio”.