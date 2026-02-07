En dos años, el PRI ha perdido la tercera parte de sus militantes

De agosto de 2023 a la fecha, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perdido un tercio de sus afiliados, al pasar de un millón 411 mil 889 a 911 mil 69, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que el partido mayoritario y el gobierno buscan a los militantes del tricolor y, junto con el crimen organizado, los amenaza con la pérdida de programas sociales.

“Hoy tenemos este gobierno cínico y corrupto de Morena, con su brazo político, que es el crimen organizado, yendo a buscar a los que teníamos afiliados en nuestros padrones, (para) amenazarlos con los programas sociales y con lastimarlos. Entonces, no es sencillo fortalecer la afiliación”, señaló en entrevista al término de la firma de un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para impulsar la inscripción partidista por aplicación electrónica.

Moreno confió en que fortalecerán sus filas; por lo pronto –señaló durante la ceremonia realizada en el INE y luego con la prensa–, reiteró que votarán contra la reforma electoral que presentará en los próximos días la presidenta Claudia Sheinbaum.

Consideró que la iniciativa “nació muerta y podrida” porque busca destruir la democracia. “Lo único que van a hacer es que el crimen organizado penetre a las instituciones políticas y desde el crimen organizado pretendan financiar las elecciones, como lo hicieron con Morena. Está acreditado en 2021, en 2024, en 2018, por agencias nacionales e internacionales, que el crimen organizado metió los recursos al narcopartido Morena para ganar las elecciones”, insistió.

Respaldo al INE

Antes, sentado a la derecha de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el dirigente del PRI manifestó su apoyo al órgano, y subrayó que no es conveniente “un INE sometido, aliado del gobierno”.

Indicó que “nuestra democracia requiere un instituto sólido, con suficiencia presupuestal y con plena independencia”.

También se le preguntó su posición respecto de la solicitud formulada en la sesión del jueves pasado por la diputada Marcela Guerra, representante del PRI ante el Consejo General del INE, de esclarecer el nombramiento del administrador del instituto, Jesús Octavio García, para determinar si éste tiene o no conflictos de intereses pues hasta hace poco era representante de proveedores de materiales electorales.

“Lo que tenga que investigarse, que se investigue. Creo que lo que fortalezca al órgano electoral siempre será importante: transparencia, claridad, responsabilidad. Hemos reiterado nuestro respaldo a la autonomía, al trabajo que hace el INE”, sostuvo Moreno.

Al término del acto protocolario se buscó la respuesta de Taddei, pero salió por la parte de atrás del auditorio del instituto.

Reducción persistente

La disminución del padrón de afiliados del PRI es persistente, pues hacia finales del año pasado sumaban 940 mil militantes y ahora hay casi 30 mil menos. En este periodo, 55 asociaciones en busca de registro partidista se lanzaron a inscribir miembros.

La baja del tricolor en dos años, de alrededor de medio millón de personas, se evidencia en prácticamente todo el país, aunque hay entidades donde su presencia es mínima. Por ejemplo, son 798 en Baja California Sur, cuando antes era un bastión importante por la afiliación de trabajadores del sector turismo, lo mismo en la zona industrial de Morelos, donde ahora reporta 725 miembros.

Al contrario, resiste en algunos bastiones como Coahuila, con 167 mil 458 afiliados, y el estado de México, antes con millones de simpatizantes, pero están inscritos 233 mil 31. Lo mismo en Nuevo León, hoy con 55 mil 749, según datos disponibles en la página www.ine.mx