En cateo, arresta COE a pareja con casi 400 gramos de cristal en Cd. Juárez

En seguimiento a una carpeta de investigación del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se cumplimentó una orden de cateo con la que se detuvo en flagrancia a dos personas, por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

El arresto se realizó con la colaboración del Ejército Mexicano, en calles Lince y Lobo, de la colonia Eco 2000, en donde, durante la ejecución de un mandato judicial otorgado por un Juez de Control, se arrestó a quienes se identificaron como: Macario C. S., de 47 años y Sol Daniela C. I., de 25 años de edad, a quienes se les localizaron 394 gramos de metanfetamina conocida como cristal, sustancia que estaba distribuida en diversos envoltorios.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).