Marco Bonilla cuestiona resultados de Morena en salud y seguridad durante programa de Atypical TV

Durante su participación en el programa Desayunando, de Atypical TV, conducido por Carlos Alazraki y Beatriz Pagés, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, lanzó críticas a los resultados de los gobiernos de Morena en materia de salud e inseguridad, al señalar un incremento en el número de personas sin acceso a servicios médicos y cuestionar el abasto de medicamentos y la atención a pacientes.

Bonilla señaló que las personas sin acceso a servicios de salud habrían aumentado de 20 millones a 44.5 millones, cifra que, sostuvo, representa prácticamente a la mitad de la población del país. También afirmó que 46 por ciento de las personas enfermas en situación de pobreza se quedaron sin consulta médica, mientras que alrededor de 500 mil personas no habrían recibido cirugías.

En materia de medicamentos y atención médica, el alcalde aseguró que 15 millones de recetas quedaron sin surtir, cantidad que calificó como cinco veces superior a la registrada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Asimismo, afirmó que seis millones de niñas y niños se quedaron sin vacunas y que 97 por ciento de los pacientes con cáncer no recibieron tratamiento. Estas cifras fueron expuestas durante la entrevista, aunque en el fragmento compartido no se precisó la fuente de los datos.

En materia de seguridad, Bonilla sostuvo que durante el sexenio anterior se contabilizaron 202 mil 336 homicidios y cuestionó la metodología utilizada actualmente para clasificar los delitos contra la vida. Aseguró que al sumar los homicidios con otros delitos que atentan contra la vida, las cifras se mantienen en niveles similares. En ese contexto, calificó al periodo anterior como el más violento de la historia y lanzó una dura crítica contra Morena al señalar: “Morena y muerte es lo mismo”.