Mantiene Estado colaboración con el Ayuntamiento de Chihuahua para integración de agenda de festivales FICH y Ficuu

La Secretaría de Cultura mantiene colaboración con el Ayuntamiento de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio (ICM), para integrar la agenda local del Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICH) y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (Ficuu), en sus ediciones 2026, que se realizarán del 1 al 18 de octubre en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura, refirió durante la presentación de la convocatoria que se trata de un esfuerzo articulado con la dependencia municipal para incorporar el talento local a ambos festivales, mediante la descentralización de la cultura y la construcción de oportunidades para abrir espacios a la difusión cultural.

Dicha convocatoria, dirigida a artistas chihuahuenses de las disciplinas de música, teatro, danza, artes visuales, artes interdisciplinarias y cine, permanecerá vigente hasta el próximo 31 de agosto de 2026.

Podrán participar personas físicas o morales legalmente constituidas y agrupaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el sitio web https://www.culturachihuahua.com/registro, donde podrán descargar la convocatoria y realizar el registro de manera electrónica.

Las propuestas pasarán por dos fases de revisión. La primera corresponde a la verificación de los requisitos documentales; solo aquellas que cumplan con la totalidad de los requisitos accederán a la segunda fase, en la que serán puestas a disposición de la Comisión de Dictaminación para su evaluación.

Una vez analizadas las propuestas, el Comité de Selección emitirá un fallo con la lista de las propuestas elegidas, cuya notificación se realizará a la persona responsable o representante mediante dos vías: las redes oficiales de las instancias convocantes y correo electrónico.

La entrega del estímulo se realizará una vez concluidos los eventos de los festivales y antes del 31 de diciembre de 2026.

En la modalidad individual en escena se otorgarán 10 mil pesos; para grupos de hasta cinco personas en escena y cine, se entregarán 20 mil pesos, y para grupos de más de cinco personas, 30 mil pesos.

Acompañada de María Fernanda Bencomo Arvizo, titular del ICM, Alejandra Enríquez destacó que esta colaboración intergubernamental refleja el desarrollo cultural de la entidad de manera colectiva.