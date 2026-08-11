Conmemoran jueves negro con revisión en Cereso de Juárez, aseguran objetos hechizos no riesgosos

_-La revisión se realizó en el marco del aniversario del jueves negro, evento ocurrido en el 2022_

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, mantiene una estrategia permanente para fortalecer la seguridad, gobernabilidad y control al interior de los Centros de Reinserción Social, mediante revisiones extraordinarias y acciones coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de estas acciones, este martes se realizó una revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 3, en Ciudad Juárez, con la participación de 308 elementos del Sistema Penitenciario, Defensa y Guardia Nacional, además de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como observador del procedimiento.

Durante el operativo se ingresó a las áreas 2 y 4, donde fueron revisadas 1,328 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y 138 estancias, sin detectar objetos relevantes que representaran un riesgo para la seguridad del centro.

En el operativo que se realizó en el marco del aniversario del jueves negro, únicamente fueron retirados objetos hechizos considerados como basura, entre ellos juegos de mesa, figuras y resistencias hechizas, prendas de vestir no permitidas y pedacería de cable, procediendo posteriormente a su destrucción.

Actualmente, el sistema penitenciario estatal cuenta con una población de 4,848 Personas Privadas de la Libertad en los distintos centros del estado. Para atender las necesidades de capacidad y mejorar las condiciones de internamiento, se han creado 1,066 nuevos espacios.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios, prevenir el ingreso y permanencia de objetos prohibidos y fortalecer las condiciones de seguridad tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal penitenciario.