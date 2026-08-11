Prevé Protección Civil lluvias fuertes y caída de granizo para las próximas 48 horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para esta tarde y durante el transcurso de mañana, se esperan lluvias fuertes y tormentas eléctricas acompañadas de granizo en diversas regiones del estado.

Dichas condiciones se deben a la interacción de una circulación anticiclónica con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Las precipitaciones serán de moderadas a puntualmente fuertes en las regiones oeste y suroeste, particularmente en los municipios de Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Urique y Batopilas.

Serán de dispersas a moderadas con chubascos en las zonas serrana y noroeste, y aisladas en el resto del estado, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, viento fuerte y caída de granizo.

Mañana miércoles se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en Madera, Temósachic, Ocampo, Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Balleza.

La instancia estatal reitera el llamado a la ciudadanía, para que extreme precauciones al conducir en carretera y evite cruzar por arroyos o zonas inundadas.