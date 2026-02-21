Emma Corrin encabeza la nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’ y es la mejor decisión que pudo tomar Netflix

La actriz Emma Corrin dará vida a Elizabeth ‘Lizzyy’ Bennet en la nueva versión de ‘Orgullo y Prejuicio’ que Netflix prepara sobre la novela de Jane Austen.

Netflix confirmó que Emma Corrin encabezará la nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen publicada en 1813 que ha definido durante más de dos siglos la comedia romántica literaria.

La producción, desarrollada en el Reino Unido por Netflix, apuesta por una lectura contemporánea sin alterar la esencia moral y satírica del texto original.

La elección de Corrin para esta nueva adaptación resulta interesante y simbólica, tanto por el talento actoral que la respalda como por características de ella que la acercan a su personaje.

Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet en ‘Orgullo y Prejuicio’ de Netflix

El personaje que Emma Corrin encarnará, Elizabeth Bennet o “Lizzy”, como la llaman cariñosamente, es uno de los retratos femeninos más complejos de la literatura inglesa.

Austen la dibuja como una joven de inteligencia aguda, ironía elegante y firme sentido moral en una sociedad georgiana donde el matrimonio representaba la principal vía de seguridad económica para las mujeres.

Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet en la nueva versión de ‘Orgullo y Prejuicio’ producida por Netflix (Victor Boyko)

Elizabeth observa, cuestiona y juzga; pero también aprende, rectifica y evoluciona. Su arco dramático parte del prejuicio que formula contra Fitzwilliam Darcy y culmina en el reconocimiento de su propio error.

“Hasta este momento, nunca me había conocido a mí misma”, admite en una de las frases centrales de la novela, línea que sintetiza su transformación interior.

Otra declaración emblemática ocurre cuando defiende su derecho a elegir por amor y no por conveniencia: “Sólo estoy resuelta a actuar de la manera que, en mi opinión, constituirá mi felicidad”.

Netflix prepara la nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’ (Netflix/Ludovic Robert)

El reto de interpretar a Lizzy Bennet de ‘Orgullo y Prejuicio’

Elizabeth Bennet no es una heroína pasiva. Jane Austen la convierte en el eje moral del relato y en el espejo crítico de las convenciones sociales.

Elizabeth rechaza una propuesta matrimonial ventajosa pero carente de amor, confronta a la aristocrática Lady Catherine de Bourgh y exige respeto intelectual en un entorno que privilegia la apariencia y la dote. Ese trayecto, de la ironía al autoconocimiento, sostiene la vigencia del personaje.

El cine y la televisión han construido una tradición interpretativa en torno a Lizzy Bennet. Greer Garson la llevó a la pantalla en la versión de 1940 producida por MGM junto a Laurence Olivier.

Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet en la nueva versión de ‘Orgullo y Prejuicio’ producida por Netflix (BELINDA JIAO)

Jennifer Ehle ofreció en 1995 una lectura introspectiva y literaria en la miniserie de la BBC frente a Colin Firth, cuya interpretación de Darcy se convirtió en referencia cultural.

Keira Knightley encarnó en 2005 una Elizabeth más juvenil y emocional bajo la dirección de Joe Wright, en una adaptación nominada al Oscar.

Cada actriz ha subrayado un matiz distinto: la elegancia clásica, la fidelidad literaria o la intensidad romántica.

Emma Corrin llega al personaje después de consolidarse como una de las figuras más observadas de su generación.

Emma Corrin: un talento con espíritu libre

Emma Corrin saltó a la fama internacional al interpretar a una joven Diana Spencer en la cuarta temporada de The Crown, también producida por Netflix.

La actuación le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz en Serie Dramática en 2021 y la colocó en el radar de la crítica estadounidense y británica. En entrevistas con medios como Vogue británico y The New York Times, Corrin explicó que abordó a Diana como “una joven profundamente sola, pero con una imaginación enorme”, y afirmó: “Me interesaba mostrar su vulnerabilidad sin convertirla en un ícono distante”.

Emma Corrin ganó reconocimiento mundial gracias a su interpretación de la joven Diana en ‘The Crown’ (Instagram The Crown)

Emma Corrin se identifica públicamente como persona queer y utiliza los pronombres indeterminados “they/them” para referirse a sí misma. En 2021 declaró a Vogue que se sentía en un proceso de descubrimiento personal y que la categoría binaria de género no describía del todo su experiencia.

“Siento que estoy en una etapa de exploración; no tengo todas las respuestas”, expresó entonces. Más tarde señaló que la conversación sobre identidad debía ser abierta y empática. “Lo importante es permitir que la gente sea quien es, sin forzar definiciones rígidas”.

Emma se identifica como una persona queer (GARETH CATTERMOLE)

En entrevistas posteriores con medios británicos, Corrin sostuvo que el uso de “they/them” representaba una forma de autenticidad y libertad.

Emma Corrin la mejor elección para dar vida a Elizabeth Bennet en ‘Orgullo y Prejuicio’

Al entender mejor su perfil personal, podemos ver una posible conexión entre Elizabeth Bennet y Emma Corrin por la actitud frente a la norma que es parte de la esencia tanto del personaje como de la actriz.

Elizabeth desafía las expectativas sociales del siglo 19 al negarse a casar por conveniencia y al defender su criterio moral. Corrin cuestiona las categorías tradicionales de género y adopta una presencia pública que rehúye etiquetas simplistas.

Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet en la nueva versión de ‘Orgullo y Prejuicio’ producida por Netflix (Frazer Harrison)

Ambas figuras, cada una en su época, encarnan independencia intelectual y una voluntad de definirse por convicción propia, y Netflix apuesta por esa resonancia contemporánea.

La plataforma recupera un clásico literario y lo pone en manos de una intérprete que ha hecho de la introspección y la rebeldía elegante su sello profesional. El resultado, si mantiene la profundidad psicológica del texto de Austen y la intensidad interpretativa que Emma Corrin mostró como Diana, podría sumar un nuevo capítulo relevante a la larga historia audiovisual del personaje de Elizabeth Bennet.