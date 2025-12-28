Emiten alerta preventiva por descenso de temperaturas para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población, ante el marcado descenso de temperaturas previsto para esta noche y madrugada del lunes en gran parte del estado.

Dichas condiciones serán generadas debido al paso del frente frío 25 por territorio estatal, mismo que es impulsado por una masa de aire ártico y que generará heladas en municipios de la región norte, así como probabilidad de nieve o aguanieve en Juárez, Bocoyna y Madera.

Además se esperan lluvias aisladas en Ahumada, Guadalupe, Janos, Cuauhtémoc, Parral y Jiménez, y de disperas a moderadas con chubascos en Huejotitán, Parral y San Francisco del Oro.

Las temperaturas máximas para esta tarde de domingo oscilarán entre los 16 grados centígrados (°C) en Madera y Bocoyna. Para Chínipas será de hasta 30°C, en Chihuahua capital de 24°C y en Ciudad Juárez ascenderá a los 19°C.

El martes 30 de diciembre prevalecerá ambiente muy frío con heladas generalizadas en la zona serrana. En Ciudad Juárez la máxima será 12ºC y la mínima de 1; en la ciudad de Chihuahua se prevé una máxima de 16°C máxima y mínima de 4°C.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, sobre las condiciones meteorológicas que prevalecerán en la entidad.

Además recomienda proteger de las bajas temperaturas a niños, adultos mayores y personas vulnerables, evitar el uso de anafres o calentadores de combustión en espacios cerrados y manejar con precaución al salir a carretera.

Para evitar fugas de agua en casa, proteger tuberías y depósitos; en el caso de las mascotas proporcionarles alimento suficiente y refugio, y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.